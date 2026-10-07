o nie, 101km/h? I to do tego bez prawa jazdy?

Szybko wyklopki, musicie w komciach domagać się więcej fotoradarów, odcinkowych pomiarów i kar 2137000000zł za przekroczenie prędkości. To na pewno rozwiąże problem takiej patologii ( ͡° ͜ʖ ͡°)