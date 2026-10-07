Jechał 101 km/h. Nie miał prawa jazdy, a w Polsce przebywał nielegalnie
Zaczęło się od przekroczenia prędkości, ale kontrola szybko przyniosła kolejne problemy. Kierowca pędził 101 km/h w obszarze zabudowanym, nie posiadał prawa jazdy, a dodatkowo okazało się, że przebywa w Polsce nielegalnie. Jedna kontrola i długa lista przewinień.InfoMagazyn
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Komentarze (18)
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https://wykop.pl/link/8025705/nepalczyk-bez-wizy-nie-zostanie-deportowany
Nepalczyk bez wizy nie zostanie deportowany
a gdzie i kiedy mial sie zasad nauczyc? ( ͡° ͜ʖ ͡°)
#czarnyhumor
Szybko wyklopki, musicie w komciach domagać się więcej fotoradarów, odcinkowych pomiarów i kar 2137000000zł za przekroczenie prędkości. To na pewno rozwiąże problem takiej patologii ( ͡° ͜ʖ ͡°)