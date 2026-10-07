Przecież adresowanie według peronu jest właściwie i logiczne. Peron to cała ta platforma między wszystkimi torami które ją otaczają.

Na niektórych stacjach było jasne, że peron 1 i 2 są przy samej stacji i mają po jednym torze, a peron 3 to odsunięta platforma z kolejnymi dwoma torami.



Teraz ludzie dostaną "perony" które peronami nie są, a żeby nie zmieniać numeracji to będzie taka historia, że przy stacji będą perony 1 oraz Pokaż całość