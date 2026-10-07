Perony zamiast numerów torów? Na razie na próbę w Mysłowicach
PKP PLK rozpoczynają próbę uproszczenia komunikacji na stacjach. Pasażerowie będą kierowani do konkretnego peronu, bez podawania numeru toru numerowane będą krawędzie peronowe. Pierwszą stacją objętą testami będą od 25 października Mysłowice.sylwke3100
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Komentarze (139)
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Brawo.
I nie potrafię zrozumieć dlaczego jest możliwość podniesienia rogatek przy migającym czerwonym, co drugi wypadek na przejazdach tak właśnie wygląda. Miga czerwone, szlaban się podnosi, dekiel wjeżdża na tory, zamykają się szlabany i dekiel zaczyna panikować. Powinno to być tak zrobione, że szlaban nie ma prawa się podnieść jak miga czerwone.
Mam nadzieję że zdążył ¯\(ツ)/¯
@troche_inaczej: Nie no, te megafony są tak r-------e zgodnie z zamówieniem. Jak ogłoszenia na stacjach przez megafon zaczną być zrozumiałem to w Polsce skończy się pewna era, jak komunizm.
no ewentualnie dodatkowo robimy korektę numeracji torów by były po kolei.
ale chyba na plus
Jakoś tak to tam szło
Na niektórych stacjach było jasne, że peron 1 i 2 są przy samej stacji i mają po jednym torze, a peron 3 to odsunięta platforma z kolejnymi dwoma torami.
Teraz ludzie dostaną "perony" które peronami nie są, a żeby nie zmieniać numeracji to będzie taka historia, że przy stacji będą perony 1 oraz
Zresztą
@Syskiev: no to by było najlepsze. Tak jak kolory różnych linii metra. Kolory są bardzo proste w odbiorze
Inna sprawa to nie rozumiem czemu każdy pociąg (tj. nie trasa tylko konkretny pociąg o danej godzinie) nie ma unikatowej identyfikacji. Powinieneś mieć coś w stylu
pociąg PowabnyPrzemek odjeżdza