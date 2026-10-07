Tracą przez system kaucyjny. To już 40 mln zł. "Tykająca b---a"
Po wdrożeniu systemu kaucyjnego do miejskich sortowni trafia mniej opakowań po puszkach i butelkach. Tylko w pięciu miastach przychody z tego tytułu mogą być niższe o ok. 40 mln zł.dzieju41
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Komentarze (46)
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To gmina traci, przedsiębiorstwo zajmujące się odbieraniem odpadów i gmina płacąc karę za brak wyrobionej normy
Jak myślisz, butelka plastikowa ma teraz nakrętka ale nakrętka jest z innego plastiku więc przed odesłaniem do zakładu recyklingu I tak te śmieci z butelkomatu muszą przejść jakieś sortowanie, po prostu nie dostają śmieci z gminy tylko ze sklepów i w imieniu sklepu wysyłają dalej,
Kto inny oddaje
@Vraagno: i posłowie KO brali z połyskiem i na twarz to co PiS procedował.
- zadłużamy się na potęgę pomagając ukrainie i płacimy łapówki za sprzęt niepotrzebny na polu walki, w skrócie przepalamy hajs
- świat szykuje się do konfliktu światowego
- ludzie giną
- inżynierowie i lekarze zalewają europę
- pieniądze publiczne są jawnie rozkradane przez administrację, polityków, lekarzy itd.
@malkontent:
No i tu masz odpowiedź na swoje
1. Jakie są koszty operatorów, z podziałem na pensje pracowników, zakupy automatów i inne takie
2. Kto produkuje te urządzenia/ skąd je kupujemy, bo skoro przynajmniej wstępny koszt uruchomienia był duży, to gdzie wpompowane były te pieniądze, czy w Polski rynek czy poza?
3. Skoro operator otrzymuje kaucję od razu po wyprodukowaniu butelki, a