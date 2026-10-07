Może kiedyś ministerstwo opublikuje jakieś dane. Na razie to tylko chwalenie się bez jakichś danych które konkretnie wskazałyby co się dzieje:

1. Jakie są koszty operatorów, z podziałem na pensje pracowników, zakupy automatów i inne takie

2. Kto produkuje te urządzenia/ skąd je kupujemy, bo skoro przynajmniej wstępny koszt uruchomienia był duży, to gdzie wpompowane były te pieniądze, czy w Polski rynek czy poza?

3. Skoro operator otrzymuje kaucję od razu po wyprodukowaniu butelki, a Pokaż całość