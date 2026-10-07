RPP utrzymuje stopy kolejny miesiąc. A inflacja puka do drzwi
W dniach 6-7 października 2026 r. odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie: stopa referencyjna 3,75% w skali rocznej; stopa lombardowa 4,25% w skali rocznej; stopa depozytowa 3,25% w skali rocznej;FXMAG
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Komentarze (49)
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@zapster:
wlasnie,gdyby tylko USA mogly cos poradzic na te rosnace ceny paliw....
Ale w czasie zerowych stóp procentowych (okolice 2021?) to Glapa już mocno przeciągnął temat. Ludzie mieli zdolności kredytowe wywalone w kosmos i wtedy powinien zwiększyć stopy, żeby ostudzić rynek mieszkaniowy.
U mnie wtedy w okolicy mieszkania i działki budowlane co miesiąc drożały po naście tysięcy (miasto powiatowe). Pamiętam, że w marcu 2021 miałem 25% wkładu własnego, a we wrześniu,
Inflację wywołuje wzrost cen spowodowany cenami paliwa u nas w Polsce.
Podniesienie stóp to jak leczenie gorączki obcięciem głowy.
Jeśli pieniądz ma być trudniej dostępny to zamiast wybierać drogę: droższy przez zmianę stóp, wystarczy przymusić banki do zwiększenia rezerw.
Przy okazji ci którzy mają już kredyty nie dostaną po głowie.
Teraz jeśli dobrze pamiętam 1zł depozytu generuje 10zł w pieniądzu dłużnym.
Przyznać się kto
"Banki oferują teraz stałe stopy, bo chcą ubierać ludzi w drogie kredyty!"
"Zmienną się bierze teraz, gdy kredyt jest drogi!!"
"FRA wskazuje na 3% mordo, tylko idiota by brał stałe"
...tia ( ͡° ͜ʖ ͡°)