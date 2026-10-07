Realnie jedynymi beneficjentami wzrostu stop procentowych są banki.

Inflację wywołuje wzrost cen spowodowany cenami paliwa u nas w Polsce.

Podniesienie stóp to jak leczenie gorączki obcięciem głowy.

Jeśli pieniądz ma być trudniej dostępny to zamiast wybierać drogę: droższy przez zmianę stóp, wystarczy przymusić banki do zwiększenia rezerw.

Przy okazji ci którzy mają już kredyty nie dostaną po głowie.

Teraz jeśli dobrze pamiętam 1zł depozytu generuje 10zł w pieniądzu dłużnym.

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