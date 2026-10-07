Polecam jeszcze poczytać inne wpisy tego człowieka, które pokazują jego podejście do pacjentów
Wykopowy lekarz namawia ludzi do samobójstwa
@Anomalocaracid czuje się bezkarnie łamiąc polskie prawo, namawiając ludzi do samobójstwa i pokazując stosunek do pacjentów. "ludzie zawsze będą umierać i nie jest to wina sorów. Połowa skarżących rodzin powinna iść do pierdla". Co na to moderacja?ly000
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Komentarze (59)
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Moderacja ma własne wysokie standardy. A polegają one na dwóch punktach.
1 - Jak cię lubią i zgłosisz, to skasują każde twoje zgłoszenie.
2 - Jak cię nie lubią to odrzucą każde twoje zgłoszenie.
Mnie odrzucili nawet jak zgłaszałem gościa, który wyzywał moja matkę i drugiego, który wyzywał Polskę i Polaków.
To mnie urzekło. "To wina widzących i reagujących na nieprawidłowości a nie sprawców nieprawidłowości". XDD
Stara szkoła prawniczyn, którzy od zawsze każdemu krytykowi wmawiają, że to z nim jest coś nie tak. Że "źle widzi", "źle słyszy", "źle rozumuje", "wydaje mu się". A realnie, ze nie ma prawa oceniać i ten ich urwidołek mogą oceniać tylko oni. Z korzyścią dla siebie, oczywiście.
Sitwa je banana
Lans na doktora mu wszedł przy pandemii, bo się wtedy ludzie bali i wierzyli we wszystkie bzdury.
Później łagodnie zamienił kitel na mundur, żeby dalej lecieć na fali "znaFcy".
Robić screene, zgłaszać, minusować i olewać interakcje z tym osobnikiem.
hehe i to wszystko, co z siebie wycisnąłeś?
Poza tym to się mylisz, ja powielałem propagandę francuską, a