Połowa skarżących rodzin powinna iść do pierdla

To mnie urzekło. "To wina widzących i reagujących na nieprawidłowości a nie sprawców nieprawidłowości". XDDStara szkoła prawniczyn, którzy od zawsze każdemu krytykowi wmawiają, że to z nim jest coś nie tak. Że "źle widzi", "źle słyszy", "źle rozumuje", "wydaje mu się". A realnie, ze nie ma prawa oceniać i ten ich urwidołek mogą oceniać tylko oni. Z korzyścią dla siebie, oczywiście.Sitwa je banana