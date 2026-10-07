Jak kominiarze naciągają na usługi, których nie potrzebujemy...
Jesień i zima to sezon kontroli okresowych. Właściciele i zarządcy nieruchomości regularnie dostają oferty przeglądów przewodów kominowych w oparciu o art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy Prawo budowlane. Problem w tym, że w wielu budynkach takich przewodów zwyczajnie nie ma.brunoted
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Komentarze (20)
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Z landlordem ówczesnym musiałem debatować o zasadności nawiewnika okiennego, a kominiarz powinien się tym zająć w trybie nakazowym zamiast zwalać to na mnie.
@brunoted: To tak, ale kominiarz powinien w przypadku nieprawidłowości wydawać nakaz doprowadzenia do sprawności a nie mówić że fajnie jakby ktoś naprawił usterkę ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@Mroczna-Mama: żeby to jedna ( ͡° ͜ʖ ͡°)
lekarz - standarodowo - wez pan to ,zrob dodatkowo to, przepisujemy X a jesli specjalista to da rabat do zaprzyjaznionego sklepu/pracownik
sklep - wiadomka przy kasie wszystko wez pan
stacja paliw - jak wyzej
sprzedawca pradu XD
policjant - a ten wyciek to skad ? XD
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