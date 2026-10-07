...A to ja tez tak chce, taka firme ktora na bazie ustawowej kontroli podeszwy butow przed zima dla bezpieczenstwa i bede wchodzi do mieszkan sprawdzac bieznik obuwia czy bezpieczne na lod i snieg, kasa 200zl od mieszkania i elo. Najwieksza beke mam ze stacji SKP "nie zarabiaja" to trzeba podwyzszac stawke, zamiast ograniczyc za duza widocznie ilosc....