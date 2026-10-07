Społeczeństwo na dorobku, które z wozów drabiniastych i klejonych fiatów przesiada się w kupowane, niemal, złomowate wraki, liftinguje i upaja sie "posiadaniem".



Inny za to końcu zarabia duże pieniądze i stać go na wypasioną brykę i tez ma ciśnienie na przyrodzenie. Te ameby leczą swoje kompleksy, niedowartościowanie, to, że są np. w ogonie i na dole drabiny społecznej i jedynym miejscem i okazją zaistnienia jest powożenie pojazdem, zamiast mózgu, pusta otchań... bogaty, Pokaż całość