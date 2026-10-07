Szaleńczy rajd na S10 i śmiertelny wypadek. Nieoficjalnie: Jechał 270 km/h, nagr
Śmiertelny wypadek na S10 w kierunku Stargardu (Kobylanka). Kierowca BMW pędził 270 km/h i uderzył w Toyotę. Jedna osobaRandomowoWygenerowany
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Śmiertelny wypadek na S10 w kierunku Stargardu (Kobylanka). Kierowca BMW pędził 270 km/h i uderzył w Toyotę. Jedna osobaRandomowoWygenerowany
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Komentarze (46)
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Jechał szybko, ale bezpiecznie?
@Eponhall:
Zginięty nie miał zapiętych pasów - sam sobie zasłużył. Jakby zapioł to by nie umar.
@niki_niki: to jest cały czas
@------------------: Nie ma żadnego prawa, które by nakazywało stały rozkład zdarzeń, co daje możliwość, że losowe zdarzenia, mogą występować częściej lub rzadziej.
Inny za to końcu zarabia duże pieniądze i stać go na wypasioną brykę i tez ma ciśnienie na przyrodzenie. Te ameby leczą swoje kompleksy, niedowartościowanie, to, że są np. w ogonie i na dole drabiny społecznej i jedynym miejscem i okazją zaistnienia jest powożenie pojazdem, zamiast mózgu, pusta otchań... bogaty,