Dalej nie rozumiem jak to nie wyszło wcześniej xd Na moim urzędzie jak przyjdzie (z sortowni) list opóźniony z doręczeniem o jeden dzień to od razu to zgłaszamy itd. by nie było na nas i nie było problemów a tutaj wyjebongo, listy polecone podręczane w systemie, nawet nie awizowane i zwrócone tylko fikcyjnie doręczone i wrzucone do wora XD Przecież za coś takiego powinno być więzienie