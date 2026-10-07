Znikające listy i tajemnicze worki w urzędzie. Co działo się na poczcie?
Znikające listy i kilkadziesiąt tajemniczych worków ukrytych w urzędzie. Kartka z króliczkiem na święta bożonarodzeniowe? Tylko u nas xDBolerro
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Znikające listy i kilkadziesiąt tajemniczych worków ukrytych w urzędzie. Kartka z króliczkiem na święta bożonarodzeniowe? Tylko u nas xDBolerro
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Komentarze (11)
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@RomanKarburator: no tak, przecież nie będzie następnego razu ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@RomanKarburator: w wewnetrznych papierach czysto, przelozeni byli na l4/zajeci innymi sprawami/niedostepni a osoba ktora ich zastepowala jest nie do ustalenia xD