Sebastian M. chce uniewinnienia. Wyrok poznamy 21 października o 12
"Jeździłem zawsze z poszanowaniem życia ludzkiego i nigdy nikomu nie chciałem zrobić krzywdy mówił w mowie końcowej. Podważał też ustalenia policji i prokuratury, próbując odsunąć od siebie winę za wypadek. Wyrok zostanie ogłoszony 21 października."agentxd
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Komentarze (28)
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Ktoś tu chce się wymigać przez uznanie niepoczytalności? ( ͡º ͜ʖ͡º)
A wcześniej mówił, że nie pamięta dnia wypadku.
Co za szuja i ludzka menda. Do piekła z nim.
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