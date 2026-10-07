Każdy chinczyk wyglada jak tania podróba albo zlepek designów innych aut.

Jajco wyglądające jak tani range rover, nie wymieniam bo nie znam nawet nazw tych wyrobów zgapiania tak aby facetka się nie pokapowała, mamy auta które są zlepkiem tylu mercedesa a i hyundaja z przodu, auta ktore udaja panamere, auta udajace wvgena. Nic ciekawego