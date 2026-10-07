Chinska Omoda 5 zgubiła tylną oś w czasie jazdy
SUV marki Chery stał się bohaterem mediów społecznościowych po tym, jak jego tylna oś całkowicie odpadłą podczas jazdy. Nagranie z tego zdarzenia ponownie odpaliło debatę na temat jakości i standardów bezpieczeństwa pojazdów produkowanych w Chinach.jestemjakijestem1212
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Komentarze (122)
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@Karol-Mlot-na-lewactwo: Miałem takich w robocie. Co jeden to inna marka z Chin, o której pierwsze słyszałeś XD I wiadomo, każda rozmowa o samochodach sprowadzała się do tego, że one najlepsze. A jak nawiązałem do wiralowego nagrania z wyrwania kierownicy to usłyszałem wyjaśnienie numer 4, że przecież tak właśnie powinno być XD Bo przecież Omoda by nie kłamała, co nie? Skoro tak
TO TAKI MERECEDES TYLKO TAŃSZY! TAK MNIE CHINCZYKI POWIEDZIELI I JA W TO WIERZE!
@W4sylek: https://youtu.be/kRneEKm4Kdk
Jajco wyglądające jak tani range rover, nie wymieniam bo nie znam nawet nazw tych wyrobów zgapiania tak aby facetka się nie pokapowała, mamy auta które są zlepkiem tylu mercedesa a i hyundaja z przodu, auta ktore udaja panamere, auta udajace wvgena. Nic ciekawego
@Y3ll0w69: tu tylko chodzi o CENE
@uknot: Niby tak, ale jak Chińczycy weszli na rynek to Polówka znikąd staniała o 25 tysięcy XD