UOKiK będzie działał "pod przykrywką" i blokował strony internetowe
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów będzie mógł kupować towary i usługi pod fikcyjnymi danymi, a nawet doprowadzić derka73
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Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów będzie mógł kupować towary i usługi pod fikcyjnymi danymi, a nawet doprowadzić derka73
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Komentarze (29)
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za zawarte umowy zaplaci fikcyjnymi pieniedzmi :) wtedy beda mogli ocenic uczciwosc i praworzadnosc sprzedawcy/uslugodawcy.
maja tysiace zgloszen z realnymi danymi, za uslugi ktore sie nie odbyly ze zdjeciami przed i po.
@Krafti: Coooo? 😆 Zagraniczni rejestratorzy domen już wiedzą? 😀 Nie wyobrażam sobie jak miałoby to wyglądać...
- nadal będą ścigać tylko średniaków i mikrusów, którzy mają wszystko zapewnić tip top...
- a gigantów dojących gospodarkę - nie. Bo ci się lepiej zabezpieczą prawnie.
To motyw przewodni tych wszystkich fikołów urzędniczych.
Teraz rozszerzają działalność i będą kupowały usługi w sieci tzn Netflixa i Spotify
(nadal lepienie niż jakby kontrolerzy kupowali you corna albo only sami wiecie co)
UOKIK korpo nie ściga. On tylko zajmuje się małymi sprawami a firma z przychodem powyżej 10 milionów to tylko 1 rocznie i na pokaz.
Czy tylko będą kosić własne sklepy jakiejś drobnicy?
A co z kursami astrologii ajurwedyjskiej, telepatycznymi rozmowami z martwymi psami i innym gwiazdami Hajzerów, Majherów czy tworami Bernatowiczoidów?
Są jeszcze inne metody jak: TOR, VPN-y, GrapheneOS, itp.
@antykwa: tia xD przejac to se oni moga conajwyzej PL.
nawet DOJ nie jest w stanie przejac kazdej domeny.
a chcialbym zobaczyc jak przejmuja chocby jakies .com xd