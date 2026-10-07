Te mowy końcowe to spektakl dla idiotów jest, to ma jakiś sens w anglosaskim systemie z przysięgłymi. U nas sędzia w praktyce podejmuje decyzję jeszcze przed rozprawą, też w większości wypadków niepotrzebną, muszą zajść wyjątkowe okoliczności żeby zmienił zdanie. Wyrok układa sobie w głowie po przeczytaniu akt, a na rozprawie bawi się w aktora.

Wnioskami oskarżenia o wysokości kary nie jest w żaden sposób związany, tylko przepisami Kk.To p-----------o typu czy jechał Pokaż całość