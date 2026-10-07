"Wnioskowałbym o 20 lat". Mocne wystąpienie prawnika rodziny ofiar Sebastiana M.
7 października strony wygłosiły mowy końcowe. Mocnych słów użył mec. Łukasz Kowalski, pełnomocnik rodziny ofiar wypadku na A1. Prawnik w trakcie swojej przemowy przed Sądem Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim nie tylko podkreślił ból rodzin po stracie najbliższych, ale też wskazał na brak skruchy osmurison
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Komentarze (26)
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Popsuty bananowy chłopiec
Ludzie z pieniędzmi i plecami będą jeździć i zabijać, a tobie powinie się noga i wylądujesz w pace.
Najpierw trzeba wyplenić korupcję i nepotyzm.
https://youtu.be/a8-owKEfiWg
Wnioskami oskarżenia o wysokości kary nie jest w żaden sposób związany, tylko przepisami Kk.To p-----------o typu czy jechał