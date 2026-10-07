Ale wiecie - RODO ma sens. Bo wiecie - od razu wiecie o przecieku. I wiecie co zrobić. I dostaniecie odszkodowanie. I w ogóle dzięki RODO wszystko możecie.Głupota ludzi wierzących w jakiekolwiek pozytywne aspekty RODO jest powalająca biorąc pod uwagę jak wygląda rzeczywistość.