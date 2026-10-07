Wyciek 11.1 mln danych osobowych z NFZ z systemu EWUŚ
W NFZ nawet hakerzy muszą odstać swoje w kolejce. Na skutek nieuprawnionego uzyskania dostępu do danych, uzyskano z tego systemu dane osobowe ok. 11 mln 100 tys. osób w okresie 18-21.03.2024 r. oraz okresie 26-27.03.2024 r.KryKry
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Komentarze (14)
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Ale wiecie - RODO ma sens. Bo wiecie - od razu wiecie o przecieku. I wiecie co zrobić. I dostaniecie odszkodowanie. I w ogóle dzięki RODO wszystko możecie.
Głupota ludzi wierzących w jakiekolwiek pozytywne aspekty RODO jest powalająca biorąc pod uwagę jak wygląda rzeczywistość.
Ot i cały atak na nic bo w ZUS używają do takich rzeczy kartki i długopisu xD