Relacja Michała, który był świadkiem wczorajszego śmiertelnego wypadku pod Zawratem. Warto przeczytać...

"Zamieszczam tę relację ku przestrodze, z ciężkim sercem i myślą o tej dziewczynie oraz jej bliskich.

Schodziłem, pomagając chłopakowi, który obawiał się zejścia po oblodzonym szlaku. Wtedy spotkaliśmy ją — szła w górę bez kasku, czekana i raków. Nie miała nawet raczków. Namawiałem ją do zawrócenia i proponowałem, że również ją sprowadzę na dół. Ostrzegłem ją, że kilka dni wcześniej w tym Pokaż całość