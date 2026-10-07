Odmówiła raczków i ruszyła na zlodowaciały stok. Tragedia na Zawracie
Młoda kobieta spadła z Przełęczy Zawrat w Tatrach i poniosła śmierć mimo akcji ratowniczej TOPR. Inny turysta, który minel_capitano_grande
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Młoda kobieta spadła z Przełęczy Zawrat w Tatrach i poniosła śmierć mimo akcji ratowniczej TOPR. Inny turysta, który minel_capitano_grande
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Komentarze (79)
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Niezależna kobieta chce sama o sobie decydować, ale jakiś natręt zawsze musi się narzucać z niepotrzebną pomocą.
"Zamieszczam tę relację ku przestrodze, z ciężkim sercem i myślą o tej dziewczynie oraz jej bliskich.
Schodziłem, pomagając chłopakowi, który obawiał się zejścia po oblodzonym szlaku. Wtedy spotkaliśmy ją — szła w górę bez kasku, czekana i raków. Nie miała nawet raczków. Namawiałem ją do zawrócenia i proponowałem, że również ją sprowadzę na dół. Ostrzegłem ją, że kilka dni wcześniej w tym
Co najmniej 2 dziewczyny tak twierdziły, więc chyba coś jest na rzeczy. Chyba nie podejrzewamy witaminek o pierdzielenie bredni, co? ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@DuchZoliborza:
Albo silnom i wyzwolonom kobietom której żaden facet nie będzie mówił co ma robić!
I do końca życia tak będzie myślała!