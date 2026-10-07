HSBC znów zwalnia. Tym razem 70% doradców i 50% kierownictwa
HSBC po raz kolejny ogranicza zatrudnienie. Tym razem cięcia dotarły do oddziału zarządzania majątkiem. Redukcje mają objąć blisko 70% doradców finansowych oraz około połowę kadry kierowniczej i specjalistów. Za zmianami stoi coraz szersze wykorzystanie sztucznej inteligencji. Niedawno gigant oddeleFXMAG
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Komentarze (42)
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Kiedyś analogiczny proces był w zachodnich krajach gdzie przenoszono się do Polski by zaoszczędzić na pracownikach, teraz trwa dalsze równanie do dołu i wyprowadzka do krajów "taniej" Azji.
Słupki w Excelu znowu zmienią się na plus dla zarządu i będzie extra bonus.
PS:
miks ekspertów
@PepikPL: oligarchia i kult prymitywnej gospodarki na darmowym człowieku jest tu od wieków.
@Stulejman_Beznadziejny: Jest, ale dla lokalnych ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@Spacerowicz: Problem w tym, że każde stanowisko da się przerzucić na te 5 lat na drugi koniec świata. Procesy, zwłaszcza w dojrzałych korporacjach o ugruntowanej pozycji na rynku, są na tyle stabilne, że oddanie ich nawet najbardziej niekumatym Hindusom niczego nie zmieni... przynajmniej w
jak ktoś w 21 wieku chce jeszcze poczuć technologie IBM mainframe ;) to polecam
... ja opuściłem projekt bez żalu i z adnotacją w notatniczku "omijać firmę z daleka" ;)
szkoda mi było czasu na archeologie IT