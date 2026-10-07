Polska jest już za droga dla korpo, czyli dopadła Polaków pułapka średniego dochodu.

Kiedyś analogiczny proces był w zachodnich krajach gdzie przenoszono się do Polski by zaoszczędzić na pracownikach, teraz trwa dalsze równanie do dołu i wyprowadzka do krajów "taniej" Azji.

Słupki w Excelu znowu zmienią się na plus dla zarządu i będzie extra bonus.



PS: