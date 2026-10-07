Atak nożownika w szkole w Ostrołęce. Jest wielu rannych
W Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce (woj. mazowieckie) doszło do ataku nożownika. Na miejscu pracują służby, a akcja ratunkowa wciąż trwa — informuje lokalny serwis eOstrołęka.sloniasek
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Komentarze (106)
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W dupie mam
Oby śmiertelność wyniosła 0%.
@Kaser: Nic takiego nie napisałem. Celem jest zadanie sobie pytania "jak żyją" i co się potem z nimi dzieje.
Czy dzieci z czwartej klasy to nie są jego rówieśnicy?
Przykład Copycat Effect: niektóre osoby, po obejrzeniu relacji medialnych z zamachów czy aktów przemocy, decydują się na podobne działania, wierząc, że osiągną podobny rozgłos.