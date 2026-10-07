Za tydzień większość ludzi zapomni o tej historii i przejdzie nad nią do porządku dziennego. Tylko że te dzieciaki nie zapomną, część z nich może zostać z bliznami na całe życie, a jeszcze większa część z urazem psychicznym, z którym będą się mierzyć długo po tym, jak media przestaną o tym pisać. Dla nas news, a dla nich historia z którą będą się zmagać do końca życia.

Oby śmiertelność wyniosła 0%.