15-latek dorysował radnemu królicze uszy. Obudził go nalot czterech policjantów
Brytyjska policja dokonała aresztowania 15-letniego chłopaka, który publicznie ośmieszył lokalnego radnego na Facebooku. Nastolatek miał kpić z wyglądu i ubioru polityka, między innymi publikując przerobione zdjęcie z króliczymi uszami. Funkcjonariusze zabrali mu telefon i laptop.jestemjakijestem1212
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Komentarze (50)
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https://www.youtube.com/watch?v=LG_m7gm4r5M
Brytyjska policja ma odpały, ale prawda jest taka, że w 99% wypadków reagują jak komus odjedzie peron i może być niebezpieczny dla innych a nie z byle powodu.
@michalbialekwewlasnejosobie: No własnie nie tylko to. A prawactwo już się zesrało.
Chłopak dodatkowo skrytykował ubiór radnego na fejsie.
Jak dla mnie powinien dostać dożywocie! Albo lepiej: kara śmierci. Po co mamy utrzymywać kogoś takiego?
@michalbialekwewlasnejosobie: Pamietam jedna taka sprawe, znalezisko z plomieniem, wiezienie za krytykujacy wpis na facebooku w prywatnej grupie. Oczywiscie pominiete stworzenie grupu do planowania i koordynowanie zamachow terorystycznych.