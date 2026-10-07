Czy zrobił tylko to? Bo przy innych znaleziskach tego typu z UK okazywało się, że wykopki wybierały najllżejszy zarzuty i pomijały 10 innych, w tym jakieś nawoływanie do morderstw z tego samego profilu xD



Brytyjska policja ma odpały, ale prawda jest taka, że w 99% wypadków reagują jak komus odjedzie peron i może być niebezpieczny dla innych a nie z byle powodu.