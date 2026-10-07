Trudno ci się skupić, próbujesz w głowie odtworzyć przebieg ostatniego dnia, aby zrozumieć czym mogłeś się zarazić? Z trudem przypominasz sobie co się działo, ale zawsze tak miałeś przy gorączce. Zawsze? Chyba tak, bo tego też nie do końca pamiętasz.

Zaczęło się chyba wczoraj. Razem z kolegą postanowiliście zwiedzić opuszczony tajny ośrodek wojskowy nr 2137. Po tym, jak w opuszczonym szpitalu znaleźliście wejście do podziemnego schronu już wiedzieliście, że w życiu nie traficie na lepszy urbex niż ten. Po przejściu przez kilka potężnych wrót trafiliście na jakiś magazyn. Znaleźliście ogromną ilość sprzętu medycznego i wojskowego. Porozrzucane maski przeciwgazowe i znaki ostrzegające przed promieniotwórczością. Idealne miejsce, aby zrobić zdjęcia na Instagrama z hasztagami #urbex czy #radiationzone. Na środku pokoju stał przewrócony ołowiany pojemnik. Próbowaliście go podnieść do pionu, bo koniczynka „radioaktywności” namalowana na boku by świetnie dopełniała kadr, ale pojemnik tak leżał, że prawie ją zasłonił. W środku było tylko kilka kawałków metalu, nic ciekawego…

W końcu musieliście wyjść na dwór. Seba stwierdził, że go mdli. Uznaliście, że pewnie to z powodu stęchłego powietrza w podziemiach a być może hot dog z Żabki okazał się nieświeży. Ale faktycznie, pół godziny później zaczął wymiotować. Po powrocie do domu poczułeś, że ty też się czymś zatrułeś. Co prawda, cieszysz się, że i tak masz lepiej. Ty tylko raz zwróciłeś śniadanie, zaś twój kolega prawie nie wychodzi z łazienki nękany wymiotami i biegunką. Na domiar złego zaczyna cię boleć głowa i czujesz, że pojawia się lekka gorączka. Jak nic grypa żołądkowa.

Dwa dni później po zatruciu nie ma ani śladu. Spodziewałeś się, że trzeba będzie pójść do lekarza, jednak minął jeden dzień i obaj wyszliście na prostą. Trochę ci przeszkadza, że na nodze pojawiło się swędzące zaczerwienienie. Ale noga to noga. Mogło być gorzej. Zastanawiasz się czy od razu wrzucać zdjęcia ze szpitala na social media, czy może jeszcze tam wrócić i powtórzyć kilka kadrów? W końcu niecodziennie są takie znaleziska. Postanawiasz z tym zaczekać. Dziś dasz sobie jeszcze trochę odpocząć i spotkasz się ze znajomymi.

Po tygodniu wiesz, że jednak trzeba było od razu pójść do lekarza. Wszystkie problemy wróciły ze zdwojoną siłą. Skóra na zaczerwienionej nodze zaczyna się łuszczyć. Masz wrażenie, że z godziny na godzinę zaczynają ci się pojawiać bąble podbiegłe ropą. Wymioty i biegunka powróciła. Dzwonisz do Seby, ale szybko się okazuje, że u niego jest to samo, albo nawet gorzej. Człowiek którego dwa dni temu na imprezie nie dało się ściągnąć z parkietu, nagle nie jest w stanie wstać z łóżka. Gdy orientujesz się, że zaczął bełkotać, po raz pierwszy zaczynasz się bać. Lekko drżącymi rękoma sięgasz po telefon, żeby zadzwonić na pogotowie.

Reakcja lekarzy była szybka. Natychmiast skierowano was na oddział zakaźny, gdzie pobrali wam krew i podali leki objawowe. Pierwsza diagnoza wskazywałaby na ciężkie zatrucie, ale przeczą temu podchodzące ropą oparzenia na nogach.

Wyniki krwi nie okazały się zbyt dobre. Ilość białych krwinek jest dramatycznie mała. Po powtórzeniu badania ich poziom jeszcze bardziej spadł. Lekarze podejmują decyzję, aby przenieść was do izolatek, aby ograniczyć ryzyko zainfekowania od innych pacjentów. W tym stanie zakażenie nawet najlżejszą chorobą mogłoby okazać się tragiczne w skutkach. Jedna z pielęgniarek zagaduje do ciebie, aby trochę odciągnąć myśli od twojego stanu. Opowiadasz jej, że zajmujesz się urbexem i pokazujesz fotografie z telefonu. Po pierwszym zdjęciu na którym pozujesz pod znakiem radioaktywności, lekarka odskakuje jak oparzona i wybiega z pokoju. 20 minut później pojawia się lekarz w foliowym kombinezonie i zaczyna przesłuchanie: Gdzie byłeś? Co widziałeś? Czego dotykałeś? Początkowo nie chcesz mówić bojąc się, że wezmą cię za włamywacza czy złodzieja. Ale jesteś potwornie zmęczony i nie możesz zebrać myśli. Więc w końcu opowiadasz o opuszczonym bunkrze pod wojskowym szpitalem.

Kilka godzin później pielęgniarki poza dawką antybiotyków przynoszą ci butelkę z ciemno niebieskim płynem. Po zapytaniu co to jest słyszysz odpowiedź rodem z lekcji plastyki: błękit pruski. Nie masz pojęcia, że ów barwnik ma jeszcze jedno zadanie. Ma wypłukać z twoich tkanek metale ciężkie a zwłaszcza Cez-137. Zastanawiasz się, czy ten ząb zawsze tak się ruszał?

W dwa tygodnie po odwiedzeniu piwnic szpitala dowiadujesz się czym naprawdę jest strach. Dopóki nie ogolili ci głowy widziałeś ogromna ilość wypadających włosów. Skóra na nogach zaczęła ci się tak łuszczyć, że odsłoniła tkanki poniżej. Bandaże szybko przemakają krwią. Wiesz, że lada moment lekarz może podjąć decyzję o przeszczepie skóry. Boisz się tym bardziej, że oparzenia pojawiają się na kolejnych partiach ciała. Z rozmów personelu medycznego wiesz, że Seba stracił kontrolę nad zwieraczami i prawie nie da się z nim nawiązać kontaktu. Po kilku dniach jedzenia właściwie wyłącznie przetworzonego mleka i jakiś dziwnych papek przestajesz mu się dziwić. Zastanawiasz się czy ciebie to też czeka?

Dowiadujesz się że Policja ze strażakami dotarła po twoich wskazówkach do bunkra. Przez pierwsze dni nie wiedzieli co dalej zrobić, ponieważ licznik Geigera będący na wyposażeniu strażaków zaczynał wyć jak tylko zbliżali się do pomieszczenia, w którym leżał ołowiany pojemnik. Koniec końców wezwana ekipa ratunkowa dała radę wbiec do pomieszczenia i zabezpieczyć zagubione źródło. Niewielkie metalowe tabletki okazały się być źródłem promieniotwórczym wykonanym z Kobaltu-60 stosowanym do radioterapii. To co kiedyś leczyło raka, pozbawione kontroli może go wywołać.

Przebieg wypadków zaczyna być oczywisty. Noga którą próbowałeś postawić pojemnik do pionu otrzymała niezwykle wysoką dawkę promieniowania. Stąd objawy skórne pojawiły się na niej w pierwszej kolejności. Jednak masz świadomość, że twój kolega siedział przy tym pojemniku kilka minut, gdy ty robiłeś mu pozowane zdjęcia…

Po czterech tygodniach otrzymujesz pierwsze dobre wiadomości. Przeszczep szpiku się udał (dzięki Bogu za rodzeństwo, które mogło być dawcą). Gorzej z nogą. Po dwóch przeszczepach skóry już niewiele zostało z prawej stopy. Ale zaczynasz mieć nadzieję. Zdążyłeś się dowiedzieć, że choroba popromienna zabija szybko. Więc jeśli jeszcze żyjesz to masz szanse na wyleczenie.

Po dwóch miesiącach nauczyłeś się że nie wszystko i każdego da się uratować. Patrząc na kikut w miejscu amputowanej stopy myślisz o koledze, który nie miał tyle szczęścia. Przez otwarte rany wdała się Sepsa, która stała się bezpośrednią przyczyną jego śmierci. Przynajmniej nie trwało to długo. Japończyk Masato Shiohara cierpiał na chorobę popromienną 211 dni zanim wykończyła go niewydolność wielonarządowa.

Wiesz jednak, że nigdy tak naprawdę już nie wyzdrowiejesz. Spojówki porażone promieniowaniem beta zdążyły lekko zmatowieć, nie wiesz czy spodziewać się w najbliższych latach jaskry czy nie. Przez zmętniałe oczy doczytałeś, że niektórzy pacjenci mają problemy z krzepliwością krwi nawet przez dekady po wyjściu ze szpitala. Nie wiesz również kiedy promieniowanie się po ciebie upomni. Nieświadomie przekroczyłeś granice (300 mSv) po której następuje podwyższone ryzyko nowotworów. Jednak tę bitwę wygrałeś. Stałeś się jednym z nielicznych, którzy przetrwali przyjęcie promieniowania prawie 2 Sv na całe ciało.

__________

Opisany tutaj przypadek jest oczywistą fikcją literacką opisującą hipotetyczny przypadek nieświadomego napromienienia organizmu i nie ma na celu straszenia promieniowaniem czy opuszczonymi miejscami. Jednocześnie całkowicie trzyma się faktów zarówno w kwestii przebiegu choroby popromiennej, jej leczenia, jak również samego sposobu narażenia na promieniowanie. Pozornie abstrakcyjny przypadek znalezienia zgubionego źródła promieniotwórczego zdarzył się już wielokrotnie. Za sztandarowy przykład służy incydent w Goianii gdzie złomiarze odkryli w opuszczonym szpitalu aparaturę do radioterapii. Oczywistym skojarzeniem jest również znalezienie termo-radiacyjnych generatorów prądu przez drwali w miejscowości Lia na terenie Gruzji.

Choroba popromienna przebiega etapami. Po pierwszych niejednoznacznych objawach takich jak wymioty, gorączka, biegunka czy obniżenie zdolności psychomotorycznych, następuje trwający od kilku dni do miesiąca, okres w którym choroba przebiega w sposób utajony. Po tym czasie zaczyna się najgroźniejszy etap, w trakcie którego istnieje najwyższe prawdopodobieństwo śmierci. Prawie całkowity zanik odporności powoduje, że pacjenci są narażeni na śmierć od jakiejkolwiek infekcji. Co więcej, wiele tkanek ulega rozpadowi, który - w zależności od intensywności - może spowodować ciężkie powikłania lub śmierć.

Na chorobę popromienną nie ma lekarstwa. Jedynym rozwiązaniem jest leczenie objawowe i stosowanie przeszczepów skóry, szpiku czy transfuzje krwi. Czas rozwoju choroby oraz jej przebieg zależy od przyjętej dawki promieniowania i odporności organizmu. Powoduje to, że inaczej będzie przebiegać choroba w wyniku narażenia na wysoką dawkę promieniowania przez kilka godzin, a inaczej w przypadku bycia ofiarą b---y atomowej.

Należy jednak pamiętać że choroba popromienna jest tylko jednym ze skutków promieniowania. Innymi mogą być nowotwory pojawiające się nawet po wielu latach (najczęściej białaczka), jak również choroby wynikające z pochłonięcia samych skażeń promieniotwórczych. W takim przypadku możemy liczyć się z zatruciem metalami ciężkimi, jak również zespołem narażenia na niskie dawki promieniowani (który jest bardzo słabo zbadany).

Jednak nie należy ulegać panice. Wszystkie powyższe schorzenia występują przy poziomie promieniowania setki a nawet miliony razy wyższych niż te z jakimi mają na co dzień styczność zwykli obywatele, a nawet pracownicy branży jądrowej. W Polsce jeszcze nigdy nie było zarejestrowanego przypadku choroby popromiennej. W skali świata ilość przypadków waha się od kilkuset do kilkunastu tysięcy. Kilkadziesiąt procent opisanych przypadków stanowią ofiary bombardowania Hiroshimy i Nagasaki, oraz nieudolnie prowadzonych testów broni jądrowej. Ponieważ znaczna część dokumentacji do dziś pozostaje utajniona, nie jesteśmy w stanie podać dokładnej liczby zachorowań.