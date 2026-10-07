Skręcający kierowca wjeżdża na czołowe w grupe kolarzy
Wczorajszy wypadek koło Lubina .Kierowca Volksawena wyjeżdża z bocznej drogi czołowo wjeżdża w grupę prawidłowo jadących kolarzy kilka osób w szpitalu .kiero_profesjonal
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Wczorajszy wypadek koło Lubina .Kierowca Volksawena wyjeżdża z bocznej drogi czołowo wjeżdża w grupę prawidłowo jadących kolarzy kilka osób w szpitalu .kiero_profesjonal
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Komentarze (68)
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no chyba nie. To wygląda jakby jedynie skręcał w lewo na skrzyżowaniu. Położenie Słońca nie było tu korzystne i jeśli dodatkowo wjeżdżał z nasłonecznionej części drogi w cień to miał kompletną ciemność przed oczami. W każdym razie wina po jego stronie bo wjeżdżał tam jak na pewniaka.
@assninja: nie słyszę tam trąbienia
No bo z tyłu to na chj mają te lampki włączone? Dlaczego auta mają mieć dzienne a inni, podobni użytkownicy dróg już nie?
A wiecie że taki rozciągnięty peleton chcą traktować jako jeden pojazd. Jak się taka grupa wdupi na światła,to nawet nawet dwie zmiany sobie pojadą
Uwierz mi, że łatawiej dostrzeć 2 rowerzystów zajmujących cały pas, niż 1 jadącego skrajem.
Jestem kierowca i rowerzystą i sam to obserwuję.
Człowiek w takich sytuacjach wyłapuje tylko elementy centralne, znaczące, a nie gdzie po skraju koncentracji.
@r696:
Ten teks się wykorzystuje, jak ktoś niby miał pierwszeństwo, ale sam nie dopełnił niektórych obowiązków.
Co złego zrobili oni, wyszłi z domu?