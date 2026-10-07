Kolarzo polecam jakąś lampke z przodu, są też takie aerodynamiczne co dają +0.002137% do prędkości.



No bo z tyłu to na chj mają te lampki włączone? Dlaczego auta mają mieć dzienne a inni, podobni użytkownicy dróg już nie?



A wiecie że taki rozciągnięty peleton chcą traktować jako jeden pojazd. Jak się taka grupa wdupi na światła,to nawet nawet dwie zmiany sobie pojadą