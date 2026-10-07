Eh, a jeszcze nie tak dawno śmialiśmy się z niemiec/francji, że nie deportują stwarzających problemy nielegalnie przebywających migrantów.

Szybko poszło.

Różnica jest taka, ze my, Polacy, widzieliśmy co się tam dzieje i mieliśmy szansę pójść inną drogą.

Nawet mi nas nie żal.