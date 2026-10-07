Nepalczyk bez wizy nie zostanie deportowany
Obywatel Nepalu został zatrzymany za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym. Podczas kontroli okazało się, że mężczyzna przebywa w Polsce nielegalnie. Straż Graniczna jedynie pouczyła go, że ma samodzielnie opuścić kraj i Napalczyk został puszczony wolno.Manah
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Komentarze (35)
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1) Przekroczenie prędkości
2) Nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami
3) Od 1,5 roku przebywa w Polsce nielegalnie
Co robi Straż Graniczna? Pouczyła go i puściła... Facet 1,5 roku siedzi NIELEGALNIE w Polsce. jeździ BEZ uprawnień, stanowiąc zagrożenie dla zdrowia i życia Polaków, a SG go puszcza, żeby dalej to robił?!?!
@kristart: Mówimy o jakimś kryzysie gospodarczym, czy katakliźmie jak wybuch wulkanu, który dotyka Europę/ kraje CEE, czy o sposobie działania służb mundurowych, które wytyczne otrzymują z góry (...--> ministra--> premiera). Prawo zdaje się dopuszcza oba schematy: pouczenie lub przymusową deportację. Tu widać, że typ na pewno się zastosuje do pouczenia o konieczności
jakieś dziady z bangladeszu zarzynają kozy i prokuratura wnioskuje o uniewinnienie
uśmiechnięty kraj
Tu mi kaktus 🌵 wyrośnie...
Szybko poszło.
Różnica jest taka, ze my, Polacy, widzieliśmy co się tam dzieje i mieliśmy szansę pójść inną drogą.
Nawet mi nas nie żal.
@ocynkowanyodpornynahejt: Coś w tym jest.
Nawet dzisiaj oglądałem wywiad z Cezarym Żakiem, który najpierw stwierdził, że to strasznie jak bardzo jestesmy spolaryzowani, a pod koniec wywiadu, ze bardzo boi się o swoje dzieci i wnuki, bo za rok ta druga partia będzie rządzić.
Nie dlatego, że rosja może zaatakować bałtów a na nas posłać pociski i drony, nie przez inflację,
Prawda @ssauczo_pauczo ?
Chciałbyś jeszcze raz się urodzić i wziąć udział w losowaniu gdzie to będzie?
Najlepsze??
Gdybyś zadał to pytanie z wyłączeniem afryki, ameryki południowej i azji południowej, tak, bardzo chętnie.
A teraz leć walić konia do wzrostu pkb. Tylko do tego się nadajecie.