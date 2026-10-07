Czechy wycofują się z Konkursu Piosenki Eurowizji 2027
Telewizja Czeska poinformowała w oświadczeniu: W przyszłym roku czeska flaga nie pojawi się na sceniekenai
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Telewizja Czeska poinformowała w oświadczeniu: W przyszłym roku czeska flaga nie pojawi się na sceniekenai
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Komentarze (23)
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U nas miało nie być abonamentu ale po wyborach nagle uznano, że warto dokładać 3 mld rocznie.
@Kurbeledele: uważaj, zaskoczenie, Eurowizja też ma rzesze widzów w obecnej formie ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Każdy powód nie uczestnictwa w tym cyrku jest dobry.
A jak tam nasze TVP w likwidacji?