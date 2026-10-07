Obejrzyjcie sobie nagranie Eurowizji z 1959 roku. Pełna wersja jest na YT. Klasa, "ąę", po francusku wszystko, piosenki śpiewane prawie bez wyjątku w językach narodowych, pełna orkiestra symfoniczna i porównajcie to do dzisiejszej Eurowizji. I tak nikt później nie słucha tych obecnych zwycięzców, to nie można zrobić czegoś z klasą? Koncert noworoczny z Wiednia czy konkurs Chopinowski jakoś obywają się bez współczesnego kiczu i mają rzesze widzów.