Żeby jakkolwiek opłacało się pracować na uczelni, musisz obronić doktorat bo to daje jakiekolwiek wyższe wynagrodzenie (+- 1000zł więcej), co i tak szałem nie jest. Ale żeby ten doktorat obronić musisz przez kilka lat po godzinach siedzieć na labo, pisać prace i artykuły za które nikt Ci nie zapłaci, prowadzić dydaktykę i liczyć, że znajdzie się promotor, który Cię "weźmie" bo za doktorantów nie dostają zadnych dodatków. Potem jak już ten doktorat Pokaż całość