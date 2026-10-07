5,3 tys. zł dla wykładowcy. Brak chętnych, więc emeryci zajmują stołki
Przed laty praca na uczelni wydawała się dla młodego naukowca spełnieniem marzeń. Obecnie bywa, że to ostateczny wybór. Wszystko przez pensje, które w szkolnictwie są dużo niższe niż w sektorze prywatnym. To sprawia, że niewiele osób mimo uzyskanego tytułu naukowego chce poświęcić się pracy dydaktycFXMAG
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Komentarze (41)
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Powinno już dawno być drastyczne ograniczenie wydawania środków na kolejnych socjologów, politologów i innych tym podobnych zbędnych wykształciuchów, które powinny być przekierowane na projekty naukowe oraz kadry.
Dodatkowo, studia wyższe nigdy nie powinny być całkowicie bezpłatne, ale też nie mogą być niedostępne przez ich prywatyzację. Uczelnie powinny prowadzić selekcję i wymagać symbolicznych
@ken-wawa: to wyniki debilnej punktozy, czyli im więcej publikacji, tym więcej punktów i lepsza ocena uczelni, a im lepsza kategoryzacjia uczelni, tym wyższa subwencja.
I robi się taka patola, że nawet super inteligentni uczeni, nie mogą skupić się na czymś interesującym, tylko musza klepać na szybko jakieś badania, żeby na ich podstawie na odpierał klecić artykuły.
Moze wreszcie zaczniemy zatrudniac "ludzi z branzy" aby studwnci choc w minimalnym stopniu byli gotowi do pracy?
Tylko na TVP i lekarzy jakoś nigdy nie brakuje xD