Prokuratura chce 8 lat więzienia dla Sebastiana Majtczaka
Prokuratura wnioskuje o karę 8 lat więzienia dla Sebastiana Majtczaka, oskarżonego o spowodowanie wypadku na autostradzie A1malin90
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Prokuratura wnioskuje o karę 8 lat więzienia dla Sebastiana Majtczaka, oskarżonego o spowodowanie wypadku na autostradzie A1malin90
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Komentarze (90)
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Cała rodzina nie żyje, a temu 8 lat dają. Kpina.
Absurd i kpina
Ta sprawa jest dziwna. Więcej niż osiem nie dostanie, bo jest po ekstradycji i w cywilizowanych krajach nie można mu zmienić kwalifikacji czynu.
Może za to przyczynić się do zamiany prawa, ale wątpię, bo w tym kraju to coś takiego
Presja na polityków musi być wywierana, ale pewnie jak opadnie kurz to będą mieli wywalone
-oszukaj państwo na podatku: 25 lat.
-wydrukuj PLN we własnym zakresie: 25 lat.
tak was właśnie widzą ci, na których głosujecie. Jak śmieci, których śmierć jest mniej istotna niż pieniądze w korycie, z którego kradną.
Kłamiesz.
Jakby ktoś strzelał na oślep z czarnoprochowca albo normalnego to co, też max 8 lat?
to był poprostu debil
walnął samobuja
a mógł sie oddac polakom pod nasz sprawiedliwe niezawisłe sądy
dostał by max z 10 lat i wyszedł po 3 z zawiasami i branzoletką na kolejne 2