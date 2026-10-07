Nie dowierzam w to co czytam. 8 lat! za zabicie 3-osobowej rodziny? zwianie do innego kraju, uruchomienie wpływów, jawne igranie z przepisami i robienie durni z sądu, rodzin ofiar i społeczeństwa. Miejmy nadzieję, że chociaż sąd będzie miał jaja i przybije górną półkę. Przecież to jest przypadek jeszcze lepszy niż ten frędzel z białego Arteona.