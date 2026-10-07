Wypadek na A1, Sebastian Majtczak, Podmieniona notatka i "wujek" w policji
Oficjalnie ten wątek "umarł". Ale redaktor Łukasz Zboralski (x.com/_zboral) nie odpuszcza.aristotleonassis
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Oficjalnie ten wątek "umarł". Ale redaktor Łukasz Zboralski (x.com/_zboral) nie odpuszcza.aristotleonassis
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Ja p------e, w jakim ja kraju żyje
Wyrok powinien zapaść w ciągu 2 tygodni.
Za 3 trupy.
Za uciekanie z miejsca wypadku.
Za ucieczkę do Dubaju i kpinę z wymiaru sprawiedliwości.
Za kosztowne akcje szukania go i deportacji.
do 8 lat grozi też Wardędze za to, że pomacał kobiety na ulicy.
@okoboji: Zależność jest odwrotna - to g@wno-funkcjonariusze zeszmacili organy ścigania i wymiar sprawiedliwości. Banan tylko to wykorzystał. Może nawet z wymiernymi korzyściami dla g@wno-funkcjonariuszy.
Mam już dość ich fikołów, przerzucania odpowiedzialności, relatywizacji. To prokuratorzyny i policjanci odpowiadają za te majtaczenia! Powinny polecieć głowy, powinna być odpowiedzialność dyscyplinarka i karna. Powinny być wprowadzone środki zapobiegające tego typu matactwom na przyszłość - zarówno na miejscu zdarzenia jak i
Urwa, policja ordynarnie majtaczy, fałszuje ustalenia, pomija w komunikatach sprawcę, rozmywa odpowiedzialność... a inni g@wno-funkcjonariusze udają, że się nic nie stało. Prokurator na miejscu i ogólnie prokuratura