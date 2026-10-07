Ja rozumiem dużo... Układy, układziki. Że się zamiata od dywan jak w filmach że prezydent USA udusił w czasie stosunku prostytutkę... Czy coś na tych poziomach wiedzy... Ale tak chamskie mataczenie, kłamstwa, bezczelność i kompletny brak obaw "że się sypnie" (zresztą jak widać słuszny - sypneło się i nic) pokazuje w jakim kraju my żyjemy. Kompletna bezkarność policji która bezczelnie starała się ratować jakiegoś synalka biznesmena poraża. To nie chodziło o syna Pokaż całość