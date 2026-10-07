Ciekawe, bo sam się od jakiegoś czasu nad tym zastanawiam, po wielu wielu latach, zwłaszcza przez to, że pomimo tego, że telefon mi pokazuje zasięg 5G lub LTE+ to Internet mi nie działa tak jakbym tego zasięgu w ogóle nie miał. Nie, to nie jest wina telefonu, bo na różnych urządzeniach jest to samo - także może inni też mieli już tego dość ¯_(ツ)_/¯