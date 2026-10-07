Fala odejść od jednego operatora. Ponad 361 tys. Polaków zmieniło sieć w trzy mc
Plus na głębokim minusie: Polkomtel (operator sieci Plus) zaliczył bolesny spadek. Z sieci odpłynęło o 35 677 numerów więcej, niż do niej trafiło - jakoś mnie to nie dziwistaryjednaknowy
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Komentarze (116)
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Niestety ale to typowy marketing w PL że lojalni klienci mają wiele gorsze warunki niż nowi ¯\(ツ)/¯ telefony, hostingi, banki... tylko to co mi się ostatnio rzuciło w oczy :/
Ciekawe na ile ma to związek ze sprzedażą wszystkich nadajników zewnętrznemu operatorowi.
@noHuman: typowe to jest dla wykopków niezrozumienie, że biznes (i np pracodawcy) doskonale rozumieją, że ludziom się nie chce
ludziom się nie chce się wychodzić ze strefy komfortu i jak są przyzwyczajeni do produktu, albo np miejsca pracy to nie trzeba im nic dawać
targetem jest zawsze pozyskanie nowych klientów, stąd promocje do nich skierowane
Niby czemu? Jak można mieć taniej, to po co przepłacać, jeśli jakość usługi jest ta sama ¯\(ツ)/¯
@reseted: z tym 5G to też jest ciekawa sprawa, bo takiego PRAWDZIWEGO 5G w paśmie C to ledwie 40% całej powierzchni kraju. Cała reszta to po prostu 5G "udawane", czyli rzeczywiście jest to LTE, ale rozgłaszane przez nadajniki operatora jako 5G głównie przez
Na abonament podpisując umowę na 2 lata jesteś zablokowany i zapomnij o promocjach.
Wiem, powyższe to dowód anegdotyczny i pewnie każdy ma jakieś przeboje z innymi telekomami, ale sam im