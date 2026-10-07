Aktualnie w Polsce nie słyszałem żeby mieszkańcy dostali info, że mają kilka lat na wyprowadzkę bo będzie burzony blok z wielkiej płyty przez stan techniczny. Poza tym one stoją już po 40-50 lat i wg inżynierów i rzeczoznawców są w bardzo dobrej kondycji. Te wszystkie nagonki to pewnie lobby deweloperuchów bo klatki 25m2 za 500 koła gnije i nikt jej nie chce XD



Tak przy okazji, co się dzieje z takimi osobami, Pokaż całość