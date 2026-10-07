Wielka płyta (ta od lat 70+) jest OK
Budynki z wielkiej płyty znacznie lepiej znoszą upływ czasu i zużycie techniczne niż nam się wcześniej wydawało - Janusz Sepioł, główny architekt miasta Krakowa. Spekulacje o ich złym stanie mogą być, w jego ocenie, częściowo inspirowane przez branżę deweloperską.kotas_przesmiewca
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Komentarze (283)
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W dodatku osiedla z PRL mają przestrzeń życiową, dobrą lokalizację i komunikację. Same plusy. Z minusów kąty czasem nieproste i Krzywe ściany. Zupełnie jak w nowych blokach.
• Brak miejsc parkingowych - osiedla były projektowane w czasach, gdy samochód posiadała tylko część rodzin. Dzisiejsza liczba aut wielokrotnie przekracza możliwości infrastruktury co widac w Nowej Hucie... po 18 zapomnij o zaparkowaniu.
• Małe i ciasne windy - często trudno zmieścić się z rowerem, wózkiem dziecięcym czy większym zakupem.
• Słaba dostępność dla osób z niepełnosprawnościami, seniorów i rodzin z małymi dziećmi - schody przy
A nowoczesne, amerykańskie wieżowce (wtc), wyższa inżynieria.... od 2001 na szrocie poskładane po 1 samolocie.
Człowiek im starszy tym bardziej dostrzega, że aktualne trendy albo mainstreamowe
Niepokoił raczej stan połączeń między płytami gdzieś było to realizowane za pomocą spawania. Na ostatniej kondygnacji zazwyczaj one korodowaly w wyniku partactwa wykonawstwa i mogło dojść do awarii i płyta sobie mogła wylecieć i spotkać kogoś na swej drodze.
Z drugiej strony
Tylko dobry udar dawał radę, ale prawie zawsze trafiałem na zbrojenie, więc po jakimś czasie nauczyłem się dołączać wiertło do stali do zestawu ;)
Teraz mieszkam w domu z lat 30 i po kolejnym kołku 10x80 wylatującym ze ściany w obłoku piasku zaczynam tęsknić za żelbetem.
@tanebau:
jedyny problem jest taki, ze nikt nie podwaza jakosci zelbetu, a jedynie problem jest z laczeniami plyt miedzy soba
No ja w szoku. W tym bantustanie ich lobby jest niezwykle silne, ale póki co nie mają pomysłu jak miałaby wyglądać wrzutka ustawowa, gdzie mieszkańcy PRL-owskich bloków mają 5 lat na wyprowadzkę, bo trzeba wyburzyć stare blokowiska ze względów bezpieczeństwa ( ͡° ͜ʖ ͡°)
A co do "hałasów" od sąsiadów
Deweloperzy:
Wtedy to jeszcze była jakaś przestrzeń pomiędzy blokami jakieś place zabaw. Ale to i tak nigdy nie mogło się równać do bloków z PRL POD WZGLĘDEM odległości blok do bloku, i przestrzeni wspólnych na zewnątrz.
Wtedy nowe bloki (na lepszych osiedlach)wygrywały szerszymi korytarzami, większymi windami, lepszym wytłumieniem dźwięków w stosunku do PRL.
Ale robiłem też remonty w blokach z lat 90-2000 NIGDY ICH NIE KUPUJCIE. Jak
o roli w odprowadzaniu wody po deszczach jaką mają tereny zielone to nawet nie wspomnę, bo to pewnie abstrakcja dla ciebie
Tak przy okazji, co się dzieje z takimi osobami,