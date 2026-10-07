To jest chore żeby idąc do lasu na grzyby brać kose i gaz. Nie na jelenia, niedźwiedzia czy wilka. Na wałęsające się czasami watahami kundle. Dwa razy byłem pogryziony, w tym raz w twarz nic mnie chyba bardziej nie denerwuje jak samowolka z psami. Idziesz parkiem biega amstaf luzem zwracasz uwagę, że powinien być na smyczy albo w kagańcu. W zamian usłyszysz żebyś sam sobie założył smycz czy kaganiec. I super. Na Pokaż całość