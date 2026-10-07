Ataki groźnych psów, przerażeni mieszkańcy
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Większość oficjalnych danych pochodzi z raportów stacji sanitarno-epidemiologicznych (Sanepidu) oraz pierwszego ogólnopolskiego raportu na ten temat opracowanego przez behawiorystkę Izabelę Kadłucką we współpracy z Siecią Obywatelską Watchdog Polska.
Szczegółowe dane statystyczne i trendy:
• Statystyki z ostatnich lat: W 2022 roku odnotowano 26 633 przypadki,
A to to jest tylko skutek ich chorych łbów. Wiecie już dlaczego kiedyś nie miały prawa głosu czy trzeba jeszcze dalej iść w to szambo? Psy mają już w tym kraju więcej swobody niż dzieci.
Wiecie co byłoby dobrym pomysłem, a jednocześnie uderzające mniejszość psiarzy? Likwidacja ras niebezpiecznych i mieszańców ras niebezpiecznych. Samo to by przyniosło małą, ale JAKĄŚ, odmianę. Oczywiście podatki od psów, aż dziwne, że w tym kraju nie ma czegoś takiego.
Według policji nie ma podstaw do zabrania im tych bydlaków, a im nic nie mozna zrobić.
Ostatnio jak im psy uciekły wieczorem to zorientowali się dopiero, że nie ma psów drugiego dnia wieczorem jak policja/straż miejska przyjechała z tymi psami. Do tego nie chcieli otworzyc drzwi, dopiero