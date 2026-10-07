Pacjent dwa razy został odesłany z SOR-u, dostał sepsy. Zapadł wyrok w sprawie
Śledczy postawili lekarzowi zarzut narażenia pacjenta na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Leszek S. nie przyznał się do winy, tłumacząc, że dostępne wyniki badań nie wskazywały jednoznacznie na zakażenie.Kolekcjoner_dusz
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Komentarze (29)
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xD typowe polskie konowały w akcji, nawet gdy pacjentowi grozi śmierci nie kiwną palcem dopóki nie dostaną w łapę odpowiedniej sumy pieniędzy
konował na wykopie:
tymczasem artykuł pod którym konował rzuca swoje