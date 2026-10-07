Kwestię błędów medycznych trzeba jakoś inaczej rozwiązać. Dziś mamy pewną paranoję, że mimo ubezpieczenia każdy medyk wypiera się każdego błędu, bo udowodnienie błędu może go tak naprawdę zrujnować nawet nie przez odszkodowanie ale przez zawieszenie prawa wykonywania zawodu, z drugiej strony ofiara błędu biegnie najpierw do prokuratora bo proces cywilny drogi a ubezpieczalnia jak się dowiaduje że jest sprawa karna to traktuje to jako pretekst do niewypłacania odszkodowania. I tak się wszyscy Pokaż całość