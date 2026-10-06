Afera FOZZ. Gdzie zniknęły miliardy Polaków?
Afera FOZZ to jedna z największych afer finansowych w historii III RP. Fundusz Obsługi Zadłużenia Zagranicznego miał pomóc Polsce w wykupie zagranicznego długu. W praktyce ogromne środki trafiały jednak również na inne cele, a pełnej skali strat do dzisiaj nie udało się jednoznacznie ustalić.mkorsov
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Komentarze (16)
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( ͡º ͜ʖ͡º)
XDDD
Ziobro zdziwienia, znamy to również z niejawnych czasów. Jak widać taka afera nie pomogła wprowadzić jakiejś ustawy blokujące takie zabawy z publicznymi pieniędzy.
Ziobro i Romanowski właśnie z tego powodu uciekli.
Co by nie bylo obecny rząd też nie kapo
Jeszcze nie jest za późno!