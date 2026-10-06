Matka wszystkich afer. Już nigdy nic później nie było zrobione aż z takim polotem. Świadkowie ginęli jeden po drugim i to nawet Ci drugorzędni którzy nie mieli zbyt wiele wspólnego ze sprawą jak policjant wiozący dokumenty jednego tylko tomu akt. Mało tego - świadkowie w przeciwieństwie do innych tego typu spraw nie ginęli w niewyjaśnionych okolicznościach tylko w sposób wręcz demonstracyjny jak chociażby Ci dwaj co sobie pływali głowami w dół obok Pokaż całość