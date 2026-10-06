Chiny wykupiły maszyny DUV na zapas. Mogą mieć ich setki
Chiny miały masowo skupować maszyny ASML i chować je w magazynach. Skala tego procederu może zaskakiwać mowa nawet o 90 urządzeniach rocznie. Część z nich miała trafiać do magazynów, aby zabezpieczyć Chiny przed przyszłymi sankcjami. USA chcą teraz mocniej przykręcić śrubę Pekinowi.znin
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Komentarze (84)
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Znasz ChangXin Memory Technologies? albo Yangtze Memory Technologies?
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Koszty wysłania przez chińczyka paczki do Europy to grosze, w drugą stronę kosztuje bardzo dużo.
@krzysztof48: Bo to łatwiejsze niż przyznać że oni harują jak woły za grosze i dlatego zmiatają absolutnie każdą konkurencję opartą na pracy. Wiadomo - państwo pomaga, ale przecież pieniądze nie biorą się z powietrza.
Mam znajomych chińczyków który prowadzą własny biznes. Oni pracują od rana do nocy 7 dni w tygodniu a wolne
Lub mogą ukraść. Lub to już zrobili, tylko się nie chwalą.