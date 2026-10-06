Akurat tak się składa że mam troszkę kasy włożone w ASLM. Oczywiście jak poszła informacja że małe rączki opanowały technologię to z dnia na dzień poleciał ok 15% w dół. Potem jak zwykle że technologia jest w trakcie rozwoju i produkcja ograniczona w najbliższym czasie. Bla ble i ASLM taje mi realne profity. Wychodzi na to że ta ograniczona produkcja to na tych maszynach miała być chyba robiona...