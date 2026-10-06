Hardkorowy test pizzy książula XD
"Dzieciak na TikToku prawie dobił swoją prababkę pizzą MUALA od Książulo XD"Tired_
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"Dzieciak na TikToku prawie dobił swoją prababkę pizzą MUALA od Książulo XD"Tired_
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Komentarze (60)
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Swoją drogą, gdyby nie Internet, nikt by się nie dowiedział jacy to (sami już wiecie kto)... zostałoby w rodzinie 乁(⫑ᴥ⫒)ㄏ
@KurnikoweKuriozum: Czarny humor jest fajny, ale nie kosztem czyjegoś wizerunku a tym bardziej nie na fali czyjegoś zysku, napędzanego przez bandę pożytecznych (sam już z resztą wiesz kogo)...
@StraznikWiecznosci: ten chłopczyk i prababcia to znani tiktokerzy, nagrywają od 3 lat XD
A jezeli to same dzieci to wymyśliły i nagrały to rodzicom nie poszło wychowanie.
@kraven2024: a jezeli to wymyśliła babcia? pomyślałeś o tym ( ͡~ ͜ʖ ͡°)
Żałosny filmik i powinien być zdjęty, a kaszojada i jego rodziców powinni sprawdzić służby, czy w domu wszystko dobrze.
@elo345: skąd wiesz, że umiera?
zero luzu u niektórych na tym portalu :(
Zdjęty to powinien być pierwszy próg podatkowy...
Brakowało tylko klasycznego żartu na koniec:
- A ty jak oceniasz te, na dziesięć?
- Zaraz umrę
- Wiemy, a pizzę jak oceniasz?