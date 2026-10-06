60 tysięcy złotych kary za brak neutralności płciowej w ogłoszeniach o pracę?
Kolejne uderzenie w przedsiębiorców. Obiecywali 60 tysięcy złotych kwoty wolnej od podatku, no to będzie 60 tysięcy złotych kary za brak neutralności płciowej w ogłoszeniach o pracę. Więcej w Życiu StolicyAgroinfo
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Komentarze (22)
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Przerzucałem dziennie po 30-40 takich paczek. W ogóle mnie kręgosłup nie bolał. Aktualnie na tym stanowisku pracuje facet po 50. Od 10 lat. Nic go nie boli. Kurierów DPD/UPS/Fedex/DHL... w Polsce są TYSIACE. I też mają paczki do 30kg. Normalna praca.
@guilmonn: gorsze dla kręgosłupa jest siedzenia na krześle 8h dziennie.
Dzwiganie to nic strasznego. Inna sprawa, że sporo ludzi tego nie umie robić i przeciąża kręgosłup, zamiast obciążać mięśnie.
Nie widziałem za to szambiarza kobiety i nie widzę, aby o to ktoś bóldupił.
Z drugiej strony są typowo kobiece stanowiska jak np. opiekunka w żłobku. NIe wiem czy zdrowe byłoby jakby w złobku na 6 opiekunek połowa to