Oczywiście jakiekolwiek równouprawnienie czy dążenie do braku dyskryminacji - dotyczy stanowisk "fajnych". Jest bóldupenie, że większość prezesów czy jakiś osób na najwyższych stanowiskach to faceci i trzeba dążyć do braku dyskryminacji i parytetów.



Nie widziałem za to szambiarza kobiety i nie widzę, aby o to ktoś bóldupił.



Z drugiej strony są typowo kobiece stanowiska jak np. opiekunka w żłobku. NIe wiem czy zdrowe byłoby jakby w złobku na 6 opiekunek połowa to Pokaż całość