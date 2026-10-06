Po zapowiedzi Pizzy od Książula restaurację którym przyznał słynne MUALA zdejm
Pierwsza restauracją która zdecydowała się na taki ruch została Szamka która została nagrodzona przez Książula mualą już jakiś czas temu. Jak mówią, kiedyś MUALA było wyznacznikiem, teraz jest marką i nie jest to dla nich to samo. Kilka innych restauracji w odpowiedzi na ich materiał decyduje siGreeenOne
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Komentarze (95)
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że niby czego?
Ksiazulo wszystkich hejtowal, teraz sam zostal zhejotwany
przyszla kryska na matyska
jakby co tutaj zrozumiały ruch ze strony restauratorów.
Chciałbyś iść do knajpy z naklejką tesco value, tanie marki własne biedronka/lidl? To raczej strzał w kolano jak ktoś ma restaurację a nie fast food. Nie wiem czy chciałbym jeśc w kebabie co ma naklejkę tortex na drzwiach i tyle
I wielkie zesranie wśród fanbazy, bo ktoś ocenia książula
Siadaj synu... opowiem Ci historię... ehhhhh
I jakby nie było to ekipa je przyznająca ma jakieś pojęcie o żarciu
Zawsze nią było. Nawet wygląda jaka sraka po hinduskim żarciu.
"Czy dasz jej MUALA?"
Tak postawione pytanie nawet skłaniałoby, żeby samemu testować, a nie sugerowało ściemę, bo wiadomo - w takim produkcie nie ma szans by był rzeczywiście MUALA i chyba każdy kto orientuje się w tym
@wigr: Nyczke nie smakowało? A skąd wiesz? Pod siebie robił.
@pragmatyczny_romantyk: Albo zaczął produkować opony
Coś w stylu "Traktowaliśmy MUALA jak nagrodę i odnieśliśmy sukces dzięki temu. Teraz niby MUALA już nie ma dla nas znaczenia, ale nagramy na TikTok rolkę z ostentacyjnego zrywania naklejki, żeby tylko o nas gadali".