Gdyby inaczej zaprojektował akcję promocyjną i nie pisał, że to pizza MUALA, to ja sądzę, że afera byłaby dużo łagodniejsza, a jego znak jakości / marka MUALA nie straciłaby tak bardzo na znaczeniu. Na przykład:



"Czy dasz jej MUALA?"



Tak postawione pytanie nawet skłaniałoby, żeby samemu testować, a nie sugerowało ściemę, bo wiadomo - w takim produkcie nie ma szans by był rzeczywiście MUALA i chyba każdy kto orientuje się w tym Pokaż całość