ale wy wiecie? ... powiedzcie proszez, że wiecie i nie jesteście tacy naiwni.. że to jest szopka dla gawiedzi?

"Pokażemy sprawczość przesłuchując podejrzanego! - niech obywatele wiedzą, że nie ma świętych krów!"

A skońćzy się dokładnie tak jak z każdym z PO za czasów Żurkowego zarządzania prokuraturą:

- Nowak uniewinniony, sędzia zajmujący się jego sprawą szykanowany

- Grodzki uniewinniony, ścigani za to diennikarze piszący o nim "łapówkarz" - bo przecież gdyby był łapówkarzem to żurko-sąd Pokaż całość