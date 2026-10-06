Afera w Szpitalu Południowym. Dawid K. pojawił się w prokuraturze
Dawid K. młody lekarz i były działacz Koalicji Obywatelskiej pojawił się dziś w prokuraturze informuje reporter RMTelesto
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Ciekawe czy w tym samym czasie pojawił się też w przychodni w Jaktorowie?
"Pokażemy sprawczość przesłuchując podejrzanego! - niech obywatele wiedzą, że nie ma świętych krów!"
A skońćzy się dokładnie tak jak z każdym z PO za czasów Żurkowego zarządzania prokuraturą:
- Nowak uniewinniony, sędzia zajmujący się jego sprawą szykanowany
- Grodzki uniewinniony, ścigani za to diennikarze piszący o nim "łapówkarz" - bo przecież gdyby był łapówkarzem to żurko-sąd
@anakhin: Nie.
Nie. Tak szczerze to nie warto jest głosować na kogokolwiek.
@MichuB: ale ty tak serio? bez cienia jakiejkolwiek żenady? S---------i z kraju właśnie dlatego, że PO robiła wszyskto aby ich wsadzić jeszcze bez wyroku, wymyślili jakieś 'kierowanie grupą przestępczą' aby pokazać, ze Ziobro z Romanowskim to niczym obcinacze palców z Mokotowa i trzeba
jutro konferencja prasowa prokuratury, stawiam, że raczej 'niewinny''.
a im więcej się rozmawia z lekarzami to widać jak im o--------a od tych pieniędzy tylko
Radiolog zarabia po 80.000 - 100.000zł miesięcznie za jeden etat, a ciągną ich więcej
Mamy ten gupi ryj z paskiem na oczach to może ludzie pomysla już "o mają go" i cyk pora na kolejną aferę?
Włos z głowy mu nie spadnie