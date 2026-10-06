Koniec chińskiego szantażu surowcowego? USA testują magnesy z azotku żelaza
Ze świata: chiński monopol na pierwiastki ziem rzadkich to ogromne ryzyko dla zachodniego przemysłu zbrojeniowego i AI. Moog oraz Niron Magnetics testują w wojskowych układach wykonawczych nowe magnesy z azotku żelaza. Premiera technologii na październikowych targach AUSA.portal_przemyslowy
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Komentarze (32)
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@KarmazynowyAstrofizyk: Musisz dokładniej wyjaśnić, bo Chińczycy nie rozumieją, czego to dokładnie nie mają.
No to teraz będzie szantaż Chin i USA...
Kiedy wreszcie Europejczycy zrozumieją, że usa to nie dobry wujek i musimy mieć własne surowce, technologię oraz środki ich obrony?
@Componista:
A czy gospodarka, która promuje 50+ płci powinna?
No dobra chwilowo nie promuje i wstrzymali dotowanie(niedługo wróci)... ale przez sotnie 20 lat dotowali ostro i odpowiadają za całą modę
Litości, mieszka w UE i pisze o jakimś wydumanym szantażu chińskim. Zakop!
A Europa testuje magnesy z zakrętku butelkaza
molekuły są takie same tylko mniejsze
alchemicy wyróżniają azot, azotek i azoteczek. Podejrzewa się że istnieje także azoteczunio, ale jego istnienie dopiero mają potwierdzić eksperymenty w Large Hardon Collider