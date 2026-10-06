W ramach wycofania z eksploatacji robotów humanoidalnych F.02 władze BMW zadecydowały (za namową Arnolda Schwarzeneggera), że zostaną one przetopione w piecu hutniczym, do którego wcześniej wskoczą, kończąc swoją służbę podobnie jak T800 i T1000 w "Terminatorze 2".