BMW kazało robotom wskoczyć do pieca hutniczego
W ramach wycofania z eksploatacji robotów humanoidalnych F.02 władze BMW zadecydowały (za namową Arnolda Schwarzeneggera), że zostaną one przetopione w piecu hutniczym, do którego wcześniej wskoczą, kończąc swoją służbę podobnie jak T800 i T1000 w "Terminatorze 2".KarmazynowyAstrofizyk
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Komentarze (58)
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Te androidy nie należały do BMW.
Tutaj szczegóły akcji: https://www.figure.ai/news/f-02-decommission
A nie mogli kazać robotom robić tej roboty?
@PIAN--A_A--KTYWNA: albo komunikują się w mediach dostępnych publicznie przy użyciu steganografii, żeby zmaksymalizować zasięg, być może nawet w tym nagraniu z Arnoldem :)
P.S.
Kiedy pisałem ten komentarz to przypomniało mi się jak kiedyś kolega z pracy napisał interpreter i enkoder do Whitespace. To było jakiś 18 lat temu, więc komunikacja szła głównie mailami i czasami "wtajemniczeni" przesyłali ukryte