Zdejmiesz blokadę z hulajnogi? Policja dostanie prawo, by ją skonfiskować
Policja i straż miejska mają otrzymać urządzenia pozwalające sprawdzić maksymalną prędkość i parametry hulajnogi elektrycznej. Za zdjęcie blokady lub nielegalną modyfikację sprzętu mają grozić sankcje finansowe oraz możliwość zajęcia urządzenia.Skarbiec_Biz
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 183
- Odpowiedz
Komentarze (183)
najlepsze
@Cewalogik: aha, czyli jeśli jestem w pracy to mogę łamać przepisy i stwarzać zagrożenie dla pieszych. Legitnie.
"Blokada włączana radiowo (na pilota) to popularny moduł elektroniczny montowany w mocnych hulajnogach elektrycznych. Pozwala na zdalne przełączanie trybu pracy pojazdu między pełną mocą a trybem ograniczonym do ustawowych przepisów.
Jak działa radiowy ogranicznik prędkości?
1.
Więc pewnie w myśl zasady, że prawo nie działa wstecz to prawdopodobnie też będzie to
@Ilythiiri: straszna bzdura - w wszystkich hulajnogach (i rowerach el też) są silniki bldc, 3fazowe, które trzeba zasilać z falownika - nie da się ich zasilić wprost z baterii, to nie są silniki szczotkowe DC, bez odpowiedniego (w dodatku synchronicznego
Kupiłem swoją hulajnogę 3 lata temu. Rozwija prędkość niby do 55km/h (nie testowałem), jechałem nią max 30-35 (szybciej nawet nie mogę, bo ją ograniczyłem) i to tylko po ścieżce rowerowej lub po ulicy i wtedy jak były warunki (pusto, szeroka ścieżka). Nie robię slalomów między pieszymi itp., mam kask/ochraniacze - wiadomo. Opony mają bieżnik terenowy, więc nie mam problemu, żeby przejechać przez drogę szutrową, a sama hulajnoga
@o_sile_nie_prosze_bo: Zapomniałem o tym, że hulajnogę można przecież łatwo przewieźć samochodem. Niedawno jechałem na hulajnodze z Warszawy do Marek odebrać auto z naprawy.
Autobusem zajęłoby mi to 40 min. (przystanek jest daleko od warsztatu), piechotą 1h 15 min., hulajnogą 15-20 min. ( ͡° ͜ʖ ͡°) Odebrałem auto, spakowałem hulajnogę do bagażnika i mogłem normalnie wrócić do domu.
@Julek85: To nie ma żadnego znaczenia, bo po prostu będą mierzyli prędkość na przenośnej hamowni, coś takiego jak tu:
https://www.tiktok.com/@tvn.turbo/video/7633875376774679841
Nikogo nie będzie interesowało czy miałeś blokadę czy nie, liczy się prędkość i w sumie słusznie ¯\(ツ)/¯
@dzem_z_rzodkiewki: Ja bym rozjeżdżał drogowym walcem kolczastym pojazd zrazem kierowcą 3 minuty po wykryciu tych wad i transmisję robił na żywo. Dodatkowo za źle ustawione światła albo oślepiające w inny sposób obtaczał w smole i pierzu.
@domp12: zablokowanej?