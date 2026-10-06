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Kupiłem swoją hulajnogę 3 lata temu. Rozwija prędkość niby do 55km/h (nie testowałem), jechałem nią max 30-35 (szybciej nawet nie mogę, bo ją ograniczyłem) i to tylko po ścieżce rowerowej lub po ulicy i wtedy jak były warunki (pusto, szeroka ścieżka). Nie robię slalomów między pieszymi itp., mam kask/ochraniacze - wiadomo. Opony mają bieżnik terenowy, więc nie mam problemu, żeby przejechać przez drogę szutrową, a sama hulajnoga Pokaż całość