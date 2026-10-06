"Pojawiały się też deklaracje takie jak „bez fosforanów” czy „bez glutaminianów”. Według IJHARS takie komunikaty mogą sugerować konsumentowi szczególne właściwości produktu, mimo że dane substancje i tak nie powinny występować w świeżym mięsie."



Ogólnie to ta cała kontrola wykazuje tylko januszerstwo i niedbalstwo w nazewnictwie. Żadna partia nie była szkodliwa i w sumie to jest sukces, bo jeszcze ~10-15 lat temu to był duży problem. W sumie to są to pozytywne dane.