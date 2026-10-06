Połowa drobiu nie spełnia norm laboratoryjnych. Miażdżące wyniki kontroli
Ponad połowa partii mięsa drobiowego poddanych badaniom laboratoryjnym przez IJHARS nie spełniła wymagań dotyczących parametrów fizykochemicznych. Zakwestionowano 52 z 94 przebadanych partii. Co ciekawe żadna z partii ocenianych organoleptycznie nie wzbudziła zastrzeżeń inspektorów.Skarbiec_Biz
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Komentarze (13)
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W kwestii kurczaków to jak mają być zdrowe jak dzisiejszy przemysłowy kurczak jest ok. ponad 4 razy większy od tego sprzed pół wieku.
Mam też bardzo dużo ale do kraftowych piekarni z chlebkiem po 20 ziko za 300-450g :D normalnie beka.
Ogólnie to ta cała kontrola wykazuje tylko januszerstwo i niedbalstwo w nazewnictwie. Żadna partia nie była szkodliwa i w sumie to jest sukces, bo jeszcze ~10-15 lat temu to był duży problem. W sumie to są to pozytywne dane.