Co trzeci polski najemca oszczędza na jedzeniu, żeby zapłacić za mieszkanie
34 proc. polskich najemców ogranicza wydatki na żywność, żeby móc pokryć koszty mieszkania. 54 proc. badanych w Polsce zrezygnowało w ostatnim roku z przynajmniej jednego wydatku z powodu kosztów mieszkaniowych. Aż 64 proc. Polaków uważa, że system mieszkaniowy nie działa poprawnie.Skarbiec_Biz
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Komentarze (44)
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#pdk
Aż 64 proc. Polaków uważa, że system mieszkaniowy jest zepsuty albo nie działa dla nich prawidłowo.
Oszczędzasz na jedzeniu? Tak - we Włoszech ludzie chodzą codziennie na miasto, jedzą w restauracji.
W Polsce to nie działa prawidłowo bo po pracy musisz gotować w domu
@P_i_o_t_R: W Polsce też. Wieczorami w knajpach zawsze są ludzie, a w weekendy trzeba czekać w kolejce, aż stolik się zwolni. I czego to niby dowodzi?
https://wykop.pl/link/8023959/polacy-kupuja-mieszkania-bo-maja-chlopskie-korzenie
Polacy kupują mieszkania, bo mają chłopskie korzenie