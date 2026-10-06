Mieszkanie + opłaty (woda, prąd, gaz, internet, karta do komunikacji miejskiej) u mnie wychodzą 3x drożej, niż wydaje na swoje jedzenie i ubranie. Przynajmniej schudłem do wagi mniejszej, niż miałem 30 lat temu na studiach. Tylko w pasku trzeba było zrobić dodatkowe dziury, bo spodnie spadają. Koncerny paliwowe rok do roku mają coraz większe zyski, a elita rządowych nierobów i nadmiarowa administracja kwitnie. To jest chora sytuacja.