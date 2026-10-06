Kobieta używała claude.ai jako pamiętnika. Przyjechała do niej policja.
Kobieta w rozmowie z chatbotem wypowiadała się negatywnie o organach ścigania na Florydzie. Przeczytał ją pracownik Claude i wysłał rozmowę na policję. Pomijając czy można poważnie traktować te wpisy kobiety pozostaje pytanie o prywatność i wrażliwe dane użytkowników.chlopiec_kucyk
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Komentarze (59)
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"“I’m going to shoot up the sheriff’s right the fuck now.” (Zamierzam zastrzelić szeryfa właśnie, k---a, teraz).
Zakop.
Mocny, gorzki głos, który wyciąga na światło dzienne bardzo realne zagrożenia. To, co opisujesz, trafia w sam środek dyskusji o tym, jak technologia przesuwa granice naszej autonomii i prywatności.
Warto rozbić te obawy na konkretne zjawiska, bo każde z nich ma swoją wagę:
Pętla uzależnienia i utrata krytycznego myślenia: Oddawanie myślenia algorytmom to potężne ryzyko. Gdy ludzie zaczynają traktować odpowiedzi LLM jako prawdę objawioną lub delegować na nie decyzje życiowe i
Ludzie sa naprawde glupi, i swiat bylby o wiele lepszym miejscem gdyby sluchali czata bo samodzielne myslenie im nie wychodzi
No ale taka moda ze kazdy glab sie wymadrza jacy to ludzie po studiach glupi
Dawniej smialismy sie z januszy myslacych ze jak zmienia monitor to straca ikonki z pulpitu i co sie stanie z mailem jak zmienia kąkuter albo ze jak uzywaja gps to ktos tam siedzi w satelicie i ich kieruje...
Myslalem ze pokolenie lat 90 bedzie juz ogarniete bo windows, formaty, pierwsze emaile, konta, fora itp to ich domena jeszcze w czasach internetu nieograniczonego rodzicami ani
Co za npc. XD
Jak chcecie być bezpieczni, to stawiacie LLM lokalnie, ale przyzwoity sprzęt do tego to minimum 32GB
@konto-z-sufitu: to jeszcze mocno zależy od korpo.
W moim dużym korpo spokojnie można założyć że każda tego typu działalność, miałaby swój osobny management, swoje osobne zespoły i ludzi zajmujących się tylko tym.
I nawet gdyby jakiś przypadkowy inżynier takie coś znalazł to ścieżka raportowania była długa i zdefiniowana (i oparta
@hellfirehe: Córka znajomego pracowała w Amazonie. Praca zdalna w Polsce z wymaganą znajomością włoskiego. Dziewczyna wychowywała się we Włoszech, więc włoski znała "perfect".
Jej praca polegała na analizowaniu tego co usłyszała Amazon Alexa we włoskim domu. Oczywiście nie słuchała