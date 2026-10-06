Czy ktokolwiek z was serio się spodziewał, że tego nikt nie może przeczytać? Już sama zgoda na "doskonalenie" to zgoda na wgląd w wiadomości, w dodatku w USA mają prawo, które pozwala na wgląd w dowolne dane na dowolnym serwerze - nawet w poufne dane firm i instytucji, gorzko przekonano się o tym ostatnio w UE.



Jak chcecie być bezpieczni, to stawiacie LLM lokalnie, ale przyzwoity sprzęt do tego to minimum 32GB Pokaż całość