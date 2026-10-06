Włosi masowo rejestrują auta w Polsce. Polacy płacą za proceder
Ponad 60 tysięcy samochodów i motocykli jeździ po włoskich drogach na polskich tablicach rejestracyjnych, a nam przez to rosną składki OC.Edonik
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Ponad 60 tysięcy samochodów i motocykli jeździ po włoskich drogach na polskich tablicach rejestracyjnych, a nam przez to rosną składki OC.Edonik
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Komentarze (38)
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więc nie oczerniajcie porządnych Włochów !!! wykopki !!!
Zrobić jak w Estoni - w przypadku użyczenia na użytek prywatny firma płaci spory podatek powiązany z ceną potencjalnego najmu takiego pojazdu - to zaraz się odechce.
My mamy dbać o swoje interesy a nie cudze.
@PiotrFr: No oświeć nas.