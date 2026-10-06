Boże kurde, przecież wystarczy porobić klauzulę w stylu że słupy tylko mogą na miejscu kupić o, to taka pierwsza myśl, drugi pomysł na szybko centrum interesów życiowych jezeli ktoś ma nasze oc a podatki bierze inne to niech mu dorowanaja do tego co w jego kraju jest - fakt wymaga to dopracowania ostatni punkt ale k---a, tym łajzo od ubezpieczenia to na rękę bo ogół oc idzie w górę a to tylko Pokaż całość