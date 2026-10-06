Rząd bierze się za p--o bezalkoholowe. Rząd szykuje podwyżkę VAT na 2027
Rząd szuka pieniędzy, aby móc załatać rosnącą dziurę w budżecie państwa. Jednym z najprostszych sposobów na to jest podwyższenie podatków tam, gdzie to możliwe - uważa ekonomista prof. Marek Leszczyński. Najwyraźniej rządzący wyszli z takiego samego założenia. Ich celem stał się przemysł browarniczyFXMAG
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 76
- Odpowiedz
Komentarze (76)
najlepsze
Ci co piją i ci co nie piją.
Hujowo ale jednakowo.
A bezalkoholowe jeszcze nie.
A tak w ogóle to ja bym podniósł podatki od wszystkiego tak ze dwa razy, ponieważ z każdym oddechem jesteśmy bliżej śmierci ¯\(ツ)/¯
Woda to produkt żywnościowy i powinien mieć 5% VAT, a najlepiej to 0%.
Jednak największym absurdem jest to, że kranówka w naszych domach jest objęta 8% stawką VAT, ale gdy tę samą kranówkę podadzą w restauracji, to nagle stawka VAT wzrasta do 23%.
No ale kto mieszka w Polsce, ten się w cyrku nie śmieje.
O różnych stawkach VAT na różne rodzaje pączków nawet nie będę pisał, bo przy
No zupełnie nie ma nikogo w tym kraju, kto powinien zostać sensownie opodatkowany. Kościół, najemcy, big techy, banki, VAT-owcy. Gdzie tam, Areczkowi opodatkujemy p--o i batonika.
Usmiechnieci, wy to pewnie wszystko lykniecie, co?