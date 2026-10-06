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Woda to produkt żywnościowy i powinien mieć 5% VAT, a najlepiej to 0%.Jednak największym absurdem jest to, że kranówka w naszych domach jest objęta 8% stawką VAT, ale gdy tę samą kranówkę podadzą w restauracji, to nagle stawka VAT wzrasta do 23%.No ale kto mieszka w Polsce, ten się w cyrku nie śmieje.O różnych stawkach VAT na różne rodzaje pączków nawet nie będę pisał, bo przy