Istotny jest cel i umyślność.



Bo tu są dwie hipotezy.



Ta mniej problematyczna gdzie gość będąc jeszcze formalnie na końcówce okresu wypowiedzenia gdzie był już zwolniony ze świadczenia pracy faktycznie szukał nowej roboty i podjął się tego zlecenia i wtedy faktycznie można by uznać że "zdarzyło się".



Ta bardziej nieuczciwa jest taka że obrona Majtczaka uknuła taki temat po to, żeby potem podnieść argument o nieważności procesu ze względu na to że Pokaż całość