Bronił Sebastiana M. Usłyszał zarzuty. Grozi mu nawet wydalenie
Jak udało nam się ustalić, mec. Marcin Jakubowski, który bronił Sebastiana M., usłyszał zarzut ws. przewinienia dyscypligoldunio
- #
- #
- #
- #
- #
- 17
- Odpowiedz
Jak udało nam się ustalić, mec. Marcin Jakubowski, który bronił Sebastiana M., usłyszał zarzut ws. przewinienia dyscypligoldunio
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (17)
najlepsze
xD
Pogrożą mu palcem i to tyle.
@RECAPTCHASSIE: Jak każda, tego typu instytucja. Kurvva kurvvie łba nie urwie ¯\(ツ)/¯
Bo tu są dwie hipotezy.
Ta mniej problematyczna gdzie gość będąc jeszcze formalnie na końcówce okresu wypowiedzenia gdzie był już zwolniony ze świadczenia pracy faktycznie szukał nowej roboty i podjął się tego zlecenia i wtedy faktycznie można by uznać że "zdarzyło się".
Ta bardziej nieuczciwa jest taka że obrona Majtczaka uknuła taki temat po to, żeby potem podnieść argument o nieważności procesu ze względu na to że
Policjanci, teraz radca prawny…
Obrońca dopuścił się złamania prawa. Tak. Ale nie było to aż tak rażące, żeby pozbawić go zawodu.
Wiem, że dostanę milion minusów, ale uważam że upomnienie albo co najwyżej nagana, to max co powinien dostać.
Nie bądźmy już takimi katami ludzi. Wszyscy nimi jesteśmy i każdy z nas popełnia jakieś błędy życiowe.