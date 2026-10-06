0 dni od procesu Kacprzyka. Dalej nie postawiono mu zarzutów, dalej nie przesłuchano (tak tak, oczywiście, że wszystko już zebrano i nie można go teraz przesłuchać bo XYZ), ani nawet go nie aresztowano (oczywiście, że osoba powiązana z polityką i władzami szpitala nie może mataczyć, oczywiście).



Ciągle nie zrobiono nic poza analizami...