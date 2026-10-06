1117 dni od wypadku na A1. Najważniejsze momenty procesu Sebastiana M.
Od wypadku na A1 do mów końcowych minie 1117 dni. Przypominamy najważniejsze zdarzenia w sprawie Sebastiana M.Kolekcjoner_dusz
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Od wypadku na A1 do mów końcowych minie 1117 dni. Przypominamy najważniejsze zdarzenia w sprawie Sebastiana M.Kolekcjoner_dusz
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Komentarze (17)
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Ciągle nie zrobiono nic poza analizami...
https://wykop.pl/wpis/87634409/to-juz-36-miesiacy-jak-16-wrzesnia-na-a1-zginela-3
Straszne
"Jak ustaliła redakcja o2.pl, sąd wyznaczył już dokładny termin wygłoszenia mów końcowych oskarżyciela, obrony oraz pełnomocników oskarżycieli posiłkowych. Mowy końcowe odbędą się 7 października o godzinie 9:00. Tuż po nich zapadnie długo oczekiwany wyrok I instancji."
https://www.o2.pl/informacje/coraz-blizej-wyroku-jest-termin-mow-koncowych-ws-sebastiana-m-7331881659713792a