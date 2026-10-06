Optogenetyka: Nagroda Nobla z fizjologii lub medycyny 2026
Chyba już wszyscy wiedzą, że tegorocznym Noblem nagrodzono twórców nowego kierunku badań: optogenetyki. Na czym jednak polegają mechanizmy molekularne umożliwiające sterowanie działaniem neuronów za pomocą światła? Jakie są ich potencjalne zastosowania?Piotr_Gasiorowski
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Komentarze (19)
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To jakiś fatalny tłumacz automatyczny jest. Niestety. A miała być gruparatowaniapoziomu
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