W sierpniu 2025 roku moja ciężko chora, niepełnosprawna Mama złożyła wniosek o ustalenie poziomu potrzeby wsparcia. Mamy październik 2026 roku, a jej sprawa nadal nie została zakończona.

W tym czasie wysyłałyśmy ponaglenia i prośby o pilne zajęcie się sprawą, opisując bardzo ciężki stan zdrowia Mamy. Próbowałyśmy również uzyskać pomoc i informację, co możemy zrobić dalej. Czas jednak mija, a dla osoby chorej kilkanaście miesięcy oczekiwania to nie jest po prostu kolejny numer sprawy i kolejny miesiąc w kalendarzu.

To kilkanaście miesięcy prawdziwego życia.

Moja Mama wymaga stałej opieki i każdego dnia zmaga się z bardzo silnym bólem. Została zakwalifikowana do wszczepienia endoprotezy biodra, jednak ze względu na problemy z gojeniem operacja nie może obecnie zostać przeprowadzona. Ból jest tak silny, że Mama często nie śpi po nocach, płacze i coraz trudniej radzi sobie psychicznie z ciągłym cierpieniem.

Najtrudniejsze dla mnie jako córki jest słuchanie, kiedy mówi, że nie ma już siły tak żyć, i świadomość, że nie jestem w stanie zapewnić jej wszystkich możliwości leczenia i łagodzenia bólu ze względu na naszą sytuację finansową.

Nie piszę tego po to, aby kogokolwiek atakować. Chciałabym natomiast pokazać, co dla ciężko chorego człowieka i jego rodziny oznacza tak długie oczekiwanie na rozpatrzenie sprawy.

Za każdym wnioskiem znajduje się człowiek. W naszym przypadku jest to moja Mama, która potrzebuje pomocy teraz, a nie za kolejnych kilka czy kilkanaście miesięcy.

Ponieważ nie wiem już, w jaki sposób mam jej pomóc, zdecydowałam się również założyć zbiórkę na leczenie, leki, konsultacje i możliwości łagodzenia jej bólu.

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