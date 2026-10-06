Książulo i Żabka? Meh... Wszyscy skupiają się na pizzy, ale zwrócicie uwagę na inną kwestie W tym samym czasie sieć mierzy się z wizerunkowym tąpnięciem przez głośne oskarżenia ze strony franczyzobiorców. Zaraz pewnie ktoś rzuci argumentem: „Daj spokój, ta afera wybuchła dopiero co, a kontrakt z Książulem na pewno podpisali miesiące temu”. No właśnie niekoniecznie.
Dramaty ludzi prowadzących Żabki to przecież żaden news z ostatniego tygodnia. Media pisały o tym od lat – historie o potężnych długach, gigantycznym stresie, a nawet próbach samobójczych i tych niestety zrealizowanych krążą po sieci od dawna
. Z kolei sam Książulo przyznał, że dopinanie tego projektu zajęło mu ponad rok.Jasne, nie mówię, że marketingowcy Żabki w panice chwycili za telefon i narzucili termin. Dowodów na to nie mam i pewnie nikt nie ma. Ale cała ta chronologia mocno daje do myślenia.
W tym wszystkim najbardziej uderza jedna rzecz. Mówimy o facecie, który całą swoją markę i gigantyczne zasięgi zbudował na absolutnej autentyczności. Gość patrzy korporacjom na ręce, potrafi zważyć mięso w kebabie za trzy dychy i bezlitośnie punktować januszostwo w gastronomii.Skoro więc przy tak dużym biznesie oddaje komuś swoją twarz, to czy sprawdził partnera równie dokładnie, jak sprawdza osiedlowe zapiekanki?
Przez rok przygotowań naprawdę dało się zrobić research. I stąd mój największy zgrzyt w tej sprawie. Jeśli przekonujesz ludzi, że Twoje „Muala” dostają tylko ci najuczciwsi, wypadałoby stosować te same standardy do własnych kontraktów.
Przypadek? Może i tak. Ale czasowo spięło się to wręcz idealnie.
Komentarze (79)
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Nie zrobią żadnego researchu, nie zrobią żadnej analizy z radcą prawnym, tylko to jest dla tępych Karyn i Sebixów bez pomysłu na siebie.
Kończy się to sprawą dla reportera „Pani redaktur, my nie czytali,
dosłownie ktoś może tak zrobić i co z tego że byłeś pierwszy PAPA
Komentarz usunięty przez moderatora
Nie wiem czy w którymś z materiałów pojawił się inne pytanie. Co jeśli to żabka zatrudniałaby pracowników? Jest otwarta cały tydzień, sobota, niedziele, święta. Średnio pewnie 110 godzin, czyli do każdego sklepu musieliby tworzyć 3 etaty. Już abstrahując od wyższej stawki za weekend 3 etaty na minimalnej to 18000zł brutto. Do tego dochodzą problemy z kradzieżami, przeterminowanymi produktami,
Zastanawiam się teraz gdzie na to trafiłem że mi się o w pamięci utknęło.
I ustali dla franczyzobiorców stosunek pracy....
hmmm Ludzie przywiązani do miejsca za pomoca weksli....
Czy na przykład mogą pracować w swoich godzinach pracy?
Czy moga brac towar z