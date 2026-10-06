Książulo i Żabka? Meh... Wszyscy skupiają się na pizzy, ale zwrócicie uwagę na inną kwestie W tym samym czasie sieć mierzy się z wizerunkowym tąpnięciem przez głośne oskarżenia ze strony franczyzobiorców. Zaraz pewnie ktoś rzuci argumentem: „Daj spokój, ta afera wybuchła dopiero co, a kontrakt z Książulem na pewno podpisali miesiące temu”. No właśnie niekoniecznie.

Dramaty ludzi prowadzących Żabki to przecież żaden news z ostatniego tygodnia. Media pisały o tym od lat – historie o potężnych długach, gigantycznym stresie, a nawet próbach samobójczych i tych niestety zrealizowanych krążą po sieci od dawna

. Z kolei sam Książulo przyznał, że dopinanie tego projektu zajęło mu ponad rok.Jasne, nie mówię, że marketingowcy Żabki w panice chwycili za telefon i narzucili termin. Dowodów na to nie mam i pewnie nikt nie ma. Ale cała ta chronologia mocno daje do myślenia.

W tym wszystkim najbardziej uderza jedna rzecz. Mówimy o facecie, który całą swoją markę i gigantyczne zasięgi zbudował na absolutnej autentyczności. Gość patrzy korporacjom na ręce, potrafi zważyć mięso w kebabie za trzy dychy i bezlitośnie punktować januszostwo w gastronomii.Skoro więc przy tak dużym biznesie oddaje komuś swoją twarz, to czy sprawdził partnera równie dokładnie, jak sprawdza osiedlowe zapiekanki?

Przez rok przygotowań naprawdę dało się zrobić research. I stąd mój największy zgrzyt w tej sprawie. Jeśli przekonujesz ludzi, że Twoje „Muala” dostają tylko ci najuczciwsi, wypadałoby stosować te same standardy do własnych kontraktów.