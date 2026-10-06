Wydaje mi się, że najlepszym graczem wszech czasów nadal pozostaje ten typ, który zdobył w jednym odcinku chyba największą matematycznie możliwą liczbę punktów - 803.

Tutaj padło 1016, ale to zdaje się zsumowana liczba z odcinka eliminacyjnego i finału (wg google 673 w eliminacjach i 343 w finale).



Tamten od 803 na finał po prostu nie dojechał, a pewnie miałby szansę na wynik grubo ponad 1000.