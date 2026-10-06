Sensacja w "Jeden z dziesięciu". Zaskakujące wieści po 32 latach od startu prog.
5 października wielkim finale Jednego z dziesięciu padł historyczny rekord. Jego uczestnik osiągnął wynik, jakiego nie widziano od początku nadawania programu.hitxol
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Komentarze (38)
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Tutaj padło 1016, ale to zdaje się zsumowana liczba z odcinka eliminacyjnego i finału (wg google 673 w eliminacjach i 343 w finale).
Tamten od 803 na finał po prostu nie dojechał, a pewnie miałby szansę na wynik grubo ponad 1000.
Najlepszym graczem wszech czasów musi być ktoś to robi top wynik też w finale. Pan Artur na finał nie dojechał i nie dał się zweryfikować.
@okzegaroski: Kto?