Dla mnie to już jest przesada i po prostu niewolnictwo. Jeszcze sortowanie do różnych worków jakoś przełknąłem ale jest jakaś granica no i po wprowadzeniu tego systemu już nawet sie nie przejmuje i wszystko leci do jednego wora bo i tak płace więcej za wywóz, butelki zresztą też. Mnie akurat stać na to, szkoda że wielu ludzi nie.