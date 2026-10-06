Kolejki do butelkomatów? Henning-Kloska: "Jesteśmy ofiarami własnego sukcesu"
"Polki i Polacy najbardziej narzekają na zapełnione automaty i długie kolejki do zwrotów butelek. - Jesteśmy trochę ofiarami własnego sukcesu. " Stojąc w kolejce do butelkomatu nie zapominajcie o tym, że to nasz wielki sukces xDcepheus
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Komentarze (66)
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Raczej własnej głupoty... ¯\(ツ)/¯
U mnie każdy sklep ma tylko jeden automat, nie wiem czy to norma czy tak mi się wylosowało w moim mieście? Kolejki prawie za każdym razem, najlepsze są soboty jak ludzie z tymi worami 240 litrowymi stoją. No i ciekawy jestem jak te automaty wolnostojące poradzą sobie przy minusowych temperaturach ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@sebastian-podjadlo: raczej idiotką ( ͡° ͜ʖ ͡°) takiego stopnia zidiocenia nie można udawać
Co ide do dyskontu to widzę tych Polaków co stoją jak k---a menele bez godności z tymi worami pełnymi butelek po 20-30 minut żeby odebrać 10zł, upadek człowieczeństwa i godności ludzkiej. Tak wygląda państwo Tuska w praktyce. Jesteś śmieciarzem w kolejce po jakieś grosze bez godności bo se odklejone baby wymyśliły
@KochanekAdmina:
To że stoją jak debile po kaucje to jedno.
Mnie bardziej zastanawia w którym miejscu swojego apartamentu 30m2 ci ludzie trzymają te wielkie wory pełne powietrza wartego 10 zł
Oczywiście że nie, ja np. mieszkam w domu 180m2 i nie wyobrażam sobie poświęcać miejsca na śmierdzące wory powietrza warte 10 zl każdy xD