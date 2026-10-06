Ministerstwo udostępniło format danych, który nie zawiera nawet nazwy inwestycji
Nie będzie tam takich informacji jak choćby NAZWA INWESTYCJI. Nie wspominając już o statusie lokalu (sprzedany/zarezerwowany/wolny) czy dacie zakończenia budowy.toshibaas
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Komentarze (3)
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🚨 Format jest bardzo niepokojący 🚨
Nie będzie tam takich informacji jak choćby NAZWA INWESTYCJI. Nie wspominając już o statusie lokalu (sprzedany/zarezerwowany/wolny) czy dacie zakończenia budowy.
Mamy