"Mamy projekt formatu danych dot. raportowania cen mieszkań przez deweloperów.



🚨 Format jest bardzo niepokojący 🚨



Nie będzie tam takich informacji jak choćby NAZWA INWESTYCJI. Nie wspominając już o statusie lokalu (sprzedany/zarezerwowany/wolny) czy dacie zakończenia budowy.



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